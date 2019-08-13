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21:00   13 Августа 2019
Россия

Интернет-пользователи возмутились шуткой Бузовой о том, что она блокадница

Интернет-пользователи возмутились шуткой Бузовой о том, что она блокадница

Певица и телеведущая Ольга Бузова оскандалилась интернете, опубликовав в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она, сидя за столом в купальнике вылизывает тарелку языком, а заметив, что ее снимают, со смехом объясняет свое поведение тем, что она – блокадница.

Подписчики Бузовой оставили под видео тысячи комментариев, большей частью возмущенные:

«Блокадница? Совсем, что ли, с дуба рухнула? Ничего святого! Приравняла себя к ленинградцам военных лет!», - написала пользовательница akinina6911.

«Дура. Вести себя так и не научилась. И не малолетка давно», - отметила xalilova.t.

«Не смей упоминать даже это святое слово», - добавила la.li847.

Кроме того, подписчики оставили на странице Ольги Бузовой множество нецензурных мнений о ее поведении.

 

Телеканал «360» поинтересовался у настоящих блокадников, как они раценивают шутку телеведущей.

«Я думаю, что это просто безобразие и неуважение к людям. Эта Ольга Бузова — человек, у которого нет никаких принципов. Единственное, у нее в глазах, — пятаки денежные. Она только видит деньги и готова зарабатывать их любой ценой», - заявила жительница блокадного Ленинграда Ирина Зимнева.

А по мнению директора Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Сергея Курносова, с которым пообщались журналисты, называть себя блокадником может лишь человек, который жил блокадном городе.

«Поэтому бросаться такими словами ни с этической, ни с юридической точки зрения не следует», - добавил он.

Сама Бузова ответила на возмущенные комментарии, записав stories, где попыталась оправдаться тем, что ее семья живет в Санкт-Петербурге и ее с детства приучили все доедать. Однако подписчики обвинили ее в публикации постановочного видео.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #петербург #скандал #общество #бузова #блокадники

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