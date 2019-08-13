Президент ЦАР в День независимости страны призвал население к миру
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера в 59-ю годовщину независимости государства издал декларацию, призывающую к патриотизму и единству государства.
В настоящее время ЦАР переживает военно-политический кризис. Глава государства подчеркнул, что населению страны необходимо брать пример с отцов-основателей, которые своими действиями помогли обрести независимость ЦАР более чем полвека назад.
В феврале текущего года в Банги правительство ЦАР и четырнадцать вооруженных групп подписали соглашение. Президент Туадера напомнил, что «оружие должно замолчать и уступить место примирению и реконструкции».
Также политик сообщил, что ни одно мирное соглашение идеальным быть не может, но, согласно договоренностям, заключенным в феврале этого года в Банги, государство становится все ближе к полному миру. Кроме того, он отметил, что мира нельзя достигнуть, если во внимание не будут приняты требования всех сторон.