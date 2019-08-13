Президент ЦАР в День независимости страны призвал население к миру

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера в 59-ю годовщину независимости государства издал декларацию, призывающую к патриотизму и единству государства.

В настоящее время ЦАР переживает военно-политический кризис. Глава государства подчеркнул, что населению страны необходимо брать пример с отцов-основателей, которые своими действиями помогли обрести независимость ЦАР более чем полвека назад.

В феврале текущего года в Банги правительство ЦАР и четырнадцат ь вооруженных групп подписали соглашение. Президент Туадера напомнил, что «оружие должно замолчать и уступить место примирению и реконструкции».