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20:07   13 Августа 2019
Весь мир

Президент ЦАР в День независимости страны призвал население к миру

Президент ЦАР в День независимости страны призвал население к миру

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера в 59-ю годовщину независимости государства издал декларацию, призывающую к патриотизму и единству государства.

В настоящее время ЦАР переживает военно-политический кризис. Глава государства подчеркнул, что населению страны необходимо брать пример с отцов-основателей, которые своими действиями помогли обрести независимость ЦАР более чем полвека назад.

В феврале текущего года в Банги правительство ЦАР и четырнадцать вооруженных групп подписали соглашение. Президент Туадера напомнил, что «оружие должно замолчать и уступить место примирению и реконструкции». 

Также политик сообщил, что ни одно мирное соглашение идеальным быть не может, но, согласно договоренностям, заключенным в феврале этого года в Банги, государство становится все ближе к полному миру. Кроме того, он отметил, что мира нельзя достигнуть, если во внимание не будут приняты требования всех сторон.

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Автор: Алла Ларионова
#политика #цар #туадера

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