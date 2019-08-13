Россия способна сделать более безопасными улицы городов ЮАР

Российский военный аналитик Борис Рожин считает, что ЮАР может неплохо укрепить безопасность своих городов благодаря взаимодействию с РФ.

Ранее в пресс-службе российского концерна «РТИ Системы» сообщили, что приехавшие в Москву представители Южно-Африканской Республики интересуются российскими IT-решениями в области обеспечения безопасности своих городов. В частности, разработки РФ могут быть использованы при создании в Кейптауне, Йоханнесбурге и других городах африканского государства единых Центров мониторинга и управления городской обстановкой, а также для модернизации уже имеющейся там инфраструктуры.

В ходе визита в Москву делегацию из ЮАР познакомили с работой местной системы видеонаблюдения и Единого центра хранения и обработки данных. Также представители африканского государства посетили Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС, высоко оценив высокую системы, разработанных в России.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин заявил ФАН, что, «несмотря на то, что Россия не единственный игрок на рынке систем городской безопасности, она имеет одно неоспоримое преимущество — российская система более выгодна с точки зрения установки, поддержки и локализации».

Также он заметил, что авторитет России в Африке с каждым годом растет по причине укрепления военно-политического сотрудничества. Также Рожин сообщил об отличных примеры эффективного подобных контактов с Суданом, Египтом, ЦАР, локализацию интересов в Мозамбике и ДРК.