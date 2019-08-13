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 Россия способна сделать более безопасными улицы городов ЮАР

Россия способна сделать более безопасными улицы городов ЮАР
19:57   13 Августа 2019
Весь мир

Россия способна сделать более безопасными улицы городов ЮАР

Россия способна сделать более безопасными улицы городов ЮАР

Российский военный аналитик Борис Рожин считает, что ЮАР может неплохо укрепить безопасность своих городов благодаря взаимодействию с РФ.

Ранее в пресс-службе российского концерна «РТИ Системы» сообщили, что приехавшие в Москву представители Южно-Африканской Республики интересуются российскими IT-решениями в области обеспечения безопасности своих городов. В частности, разработки РФ могут быть использованы при создании в Кейптауне, Йоханнесбурге и других городах африканского государства единых Центров мониторинга и управления городской обстановкой, а также для модернизации уже имеющейся там инфраструктуры.

В ходе визита в Москву делегацию из ЮАР познакомили с работой местной системы видеонаблюдения и Единого центра хранения и обработки данных. Также представители африканского государства посетили Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС, высоко оценив высокую системы, разработанных в России.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин заявил ФАН, что, «несмотря на то, что Россия не единственный игрок на рынке систем городской безопасности, она имеет одно неоспоримое преимущество — российская система более выгодна с точки зрения установки, поддержки и локализации».

Также он заметил, что авторитет России в Африке с каждым годом растет по причине укрепления военно-политического сотрудничества. Также Рожин сообщил об отличных примеры эффективного подобных контактов с Суданом, Египтом, ЦАР, локализацию интересов в Мозамбике и ДРК.

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Автор: Маргарита Романова
#юар #российские технологии

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