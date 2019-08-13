«Яблочник» Митрохин добился права на регистрацию кандидатом в МГД законным путем

Московский городской суд отменил отказ Окружной избирательной комиссии Сергею Митрохину в регистрации его в качестве кандидата на предстоящих выборах в Мосгордуму.

Как сообщает во вторник вечером РИА Новости, суд обязал ОИК зарегистрировать кандидата от партии «Яблоко» кандидатом в депутаты МГД по 43-му одномандатному избирательному округу столицы. Решение суда, как отмечается, должно быть исполнено немедленно.

Таким образом, избирателям 43-го округа на выборах 8 сентября предстоит выбрать депутата в Мосгордуму из четырех кандидатов: представителя КПРФ Романа Климентьева, представителя «Справедливой России» Евгения Боровика, кандидата от ЛДПР Дмитрия Кошлакова-Крестовского и «яблочника» Сергея Митрохина.

Напомним: ранее Окружной избирком отказал Митрохину в регистрации на выборах в МГД в связи с высоким процентом брака в подписных листах. Кандитат от «Яблока» не согласился с решением ОИК и обжаловал его в Мосгоризбиркоме, который вернул Митрохину часть забракованных ОИК подписей избирателей, обязав при этом окружную комиссию перепроверить предоставленные Митрохиным документы и вынести новое решение. ОИК, перепроверив документы, вновь отказал кандидату от «Яблока в регистрации на предстоящих выборах, после чего тот обратился с иском в Московский городской суд.

Интересно отметить, что помимо Митрохина избирательные комиссии отказали в регистрации на выборах 57 кандидатам, в документах которых выявили нарушения. В том числе из-за большого количества «мертвых душ» и поддельных автографов избирателей в регистрации на выборах было отказано так называемым «независимым кандидатам», сторонникам Навального Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу, Юлии Галяминой, а также Дмитрию Гудкову, которые, в отличие от Сергея Митрохина, даже не попытались обжаловать решение избиркомов законным путем, и предпочли пойти по пути несанкционированных акций протеста и массовых беспорядков на улицах столицы. Организованные ими митинги продолжаются каждые выходные с 14 июля. Следственный комитет возбудил по данному факту ряд уголовных дел.