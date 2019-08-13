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20:02   13 Августа 2019
Россия

Дмитрий Киселев назвал митинги в Москве бессмысленными

Дмитрий Киселев назвал митинги в Москве бессмысленными

Гендиректор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев, обсуждая митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму с «Политикой Сегодня», напомнил, что у несогласных есть альтернатива массовым беспорядкам —  легальный и демократический путь обжалования претензий.

«Существует разбор в ЦИК, вплоть до суда. Насколько вы понимаете —  разборы прошли. Разбор шел публичным образом. Мы, кстати, транслировали на сайте ria.ru заседание ЦИК: все претензии и объяснения», — напомнил Киселев.

Беспорядки, которые учиняют «оппозиционеры» — бессмысленны, считает телеведущий, поскольку ЦИК во главе с Эллой Памфиловой уже вынес вердикт, подробно рассмотрев возражения кандидатов. В суд пока ни один из них не обратился.

«Мне кажется, что все уже выяснено и все эти беспорядки — они бессмысленны. Вот и все. Зачем устраивать беспорядки, если все можно разобрать по деталям и разложить все по полочкам: обжаловать все в Центральной избирательной комиссии. Элла Памфилова лично этим занималась и мы на сайте ria.ru часами транслировали разборы этих претензий. Все было прозрачно сделано», — считает ведущий.

Дмитрий Киселев назвал митинги в Москве бессмысленными

Дмитрий Киселев напомнил о мировой практике работы силовиков на акциях протеста, когда блюстители порядка пресекают действия провокаторов во имя спокойствия мирных граждан.

«Я не вижу здесь никакой проблемы. Здесь ее нет», — поделился мнением о митингах и претензиях несогласных Киселев.

Митинги и несанкционированные марши проходят в Москве уже месяц. Призывают выходить на улицы «оппозиционеры», подделывавшие подписи избирателей: юристка ФБК Любовь Соболь, муниципальный депутат от Красносельского округа Илья Яшин, сын депутата ГД Дмитрий Гудков и директор ФБК Иван Жданов.  

Последний митинг 10 августа в формате open-air концерта собрал, по данным МВД, около 20 тысяч человек. В нем приняли участие группа «Кровосток», IC3PEAK, рэп-исполнители Face, Oxxxymiron. Мероприятие посетили блогеры Юрий Дудь и Данила Поперечный, а также писатель Людмила Улицкая.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #политика #общество #дмитрий киселев #мосгордума

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