Член ОП РФ Горгадзе призвал власти Москвы осадить провокаторов от «оппозиции»

Член Общественной палаты РФ Шота Горгадзе в комментарии Nation news заявил, что столичная мэрия сорвала планы «оппозиции», когда отказала в проведении очередного митинга в центре Москвы. По его словам, в субботу, 10 августа, на Сахарова состоялся согласованный митинг-концерт.

«Я не понимаю, зачем проводить аналогичные мероприятия постоянно», — добавил Горгадзе.

Однако даже после согласованных мероприятий начинаются провокации и несанкционированные «мирные гуляния», которые дестабилизируют ситуацию, продолжил член ОП. После концерта хулиганы закидали машины камнями, разбили окна, бросили зажженные дымовые шашки на проезжую часть.

«Они заявляют о «кровавом режиме», но умалчивают, что правоохранители в первую очередь отлавливают провокаторов», — резюмировал Горгадзе.

Незарегистрированные кандидаты от «оппозиции» в Московскую городскую думу вновь требуют от людей выйти на улицы города. Однако в подписных листах юриста ФБК Любови Соболь, муниципального депутата Красносельского округа Москвы Ильи Яшина, сына депутата ГД Дмитрия Гудкова, директора ФБК Ивана Жданова обнаружил подписи не только мертвецов, но и вымышленных персонажей в связи с чем отказали в регистрации.