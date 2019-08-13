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23:02   13 Августа 2019
Россия

Член ОП РФ Горгадзе призвал власти Москвы осадить провокаторов от «оппозиции»

Член ОП РФ Горгадзе призвал власти Москвы осадить провокаторов от «оппозиции»

Член Общественной палаты РФ Шота Горгадзе в комментарии Nation news заявил, что столичная мэрия сорвала планы «оппозиции», когда отказала в проведении очередного митинга в центре Москвы. По его словам, в субботу, 10 августа, на Сахарова состоялся согласованный митинг-концерт.

«Я не понимаю, зачем проводить аналогичные мероприятия постоянно», — добавил Горгадзе.

Однако даже после согласованных мероприятий начинаются провокации и несанкционированные «мирные гуляния», которые дестабилизируют ситуацию, продолжил член ОП. После концерта хулиганы закидали машины камнями, разбили окна, бросили зажженные дымовые шашки на проезжую часть.

«Они заявляют о «кровавом режиме», но умалчивают, что правоохранители в первую очередь отлавливают провокаторов»,  — резюмировал Горгадзе. 

Незарегистрированные кандидаты от «оппозиции» в Московскую городскую думу вновь требуют от людей выйти на улицы города. Однако в подписных листах юриста ФБК Любови Соболь, муниципального депутата Красносельского округа Москвы Ильи Яшина, сына депутата ГД Дмитрия Гудкова, директора ФБК Ивана Жданова обнаружил подписи не только мертвецов, но и вымышленных персонажей в связи с чем отказали в регистрации.

 

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Автор: Олег Королев
#москва #митинг #общество #мосгордума

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