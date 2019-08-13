Канадская журналистка Бартлетт высмеяла митинг «оппозиции» 10 августа и подверглась травле

Канадская журналистка и блогер Ева Бартлетт посетила митинг-концерт так называемой оппозиции на проспекте Сахарова в Москве, отметив, что протестующие в центре российской столицы являются «самыми апатичными из тех, что она видела в мире». Об этом она написала в Facebook.

За такое мнение, по сложившейся традиции, часть российских пользователей соцсети устроила в отношении нее настоящую травлю. Гражданку Канады обвинили в «пропаганде» и «работе на российские СМИ».

Чтобы прояснить позицию Евы, специально для ФАН с ней поговорил член экспертного совета по развитию информационного общества и средств массовой информации при Госдуме России, блогер Вадим Манукян. Бартлетт рассказала, что приехала в РФ впервые.

«И также, учитывая, что западные СМИ устроили серьезный хайп относительно протестов в Москве, я решила лично посмотреть, имела ли на самом деле место «полицейская жестокость». Мне также была любопытна природа протестов самих по себе», — заметила журналистка.

Также канадка отметила, что у нее сложилось впечатление, что что большинство людей пришло не ради акции протеста, а, чтобы посмотреть на своих любимых исполнителей, выступавших на сцене. Она также высказалась и об апатии. По мнению Евы, если кто-то действительно верит в причину того, что отстаивает, тогда в ходе протестов видна настоящая страсть.

«Я же видела людей, которые периодически недолго скандировали, а затем просто стояли. В каких бы протестах я ни участвовала, я никогда не видела подобной вялости», — заметила гражданка Канады.

Бартлетт рассказала, что также слышала мнение о том, что собравшимся заплатили за присутствие. Однако добавило, что лично не может подтвердить эти данные.

Кроме того, журналистка допустила, что сами организаторы тоже получали определенные инструкции. По ее мнению, учитывая тот факт, что посольство США широко рекламировало субботний митинг, не стоит списывать со счетов иностранное вмешательство.