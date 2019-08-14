Гаспарян посоветовал «безмозглым баранам» из «оппозиции» не играть в Гонконг и Францию

Московским властям следует привлекать силовиков к борьбе с организаторами массовых беспорядков в столице.

Такое мнение во вторник высказал журналист, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян, слова которого приводит информационное агентство iReactor.

В частности, Гаспарян, комментируя сообщения СМИ о том, что столичные власти отказались согласовывать очередную протестную акцию так называемой «оппозиции», намеченную на 17 августа, заявил, что это не помещает провокаторам вновь устроить в Москве массовые беспорядки. По его мнению, разбираться с либералами, позволяющими себе подобные выходки, должны уже на городские власти, а сотрудники полиции, так как оппозиция, которой нужна «картинка», в любой момент может вывести сторонников на улицы и показать, что они плевать хотели на запреты мэрии.

«Им нужна картинка. Им нужно силовое подавление. Они ради этого все делают. Предотвращать это должны не чиновники мэрии, а силовики. Мэрия запретила и тут со своей точки зрения миссию выполнила, но если люди хотят нарушать закон, то нужны силовые ведомства. Только и всего», - считает журналист.

При этом он добавил, что большинство провокаторов, которые совершают противозаконные действия на митингах «оппозиции», совсем не задумываются о том, какую ответственность они понесут за свои действия. Особенно это касается молодых людей, которых представители либерального сообщества цинично вовлекают в беспорядки.

«Если бараны безмозглые хотят здесь поиграть в Гонконг и Францию, то я их должен очень сильно огорчить. Этот номер тут не пройдет. Традиция здесь более глубокая, чем им представляется. Я понимаю, конечно, что 14-летний юноша, это малолетний дебилоид, считает себя умней одесского раввина. Он не знает, что может быть», - заключил Гаспарян.

Напомним: митинги «оппозиции» продолжаются в Москве с 14 июля. Их организаторами выступают так называемые «независимые кандидаты», которым ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации на предстоящих выборах в Московскую городскую думу, из-за того, что в их подписных листах было обнаружено множество «мертвых душ» и поддельных автографов. Все незарегистрированные кандидаты – Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Иван Жданов и другие, отбывают в настоящее время административный арест в спецприемнике за организацию незаконных митингов, кроме Любови Соболь, которая избежала ареста, так как является матерью меленького ребенка, ей по решению суда придется выплатить три штрафа на общую сумму 630 тысяч рублей.