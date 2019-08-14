Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РКН заблокировал инстаграм организатора митингов «оппозиции» Светова за детское порно

РКН заблокировал инстаграм организатора митингов «оппозиции» Светова за детское порно

 Более полусотни лесных пожаров потушено за сутки в России

Более полусотни лесных пожаров потушено за сутки в России
Сын Порошенко не смог заговорить на украинском языке

Сын Порошенко не смог заговорить на украинском языке

 Представитель Зеленского объяснил позицию Киева по водной блокаде Крыма

Представитель Зеленского объяснил позицию Киева по водной блокаде Крыма

США усомнились в продлении СНВ-3 из-за российских гиперзвуковых ракет «Авангард», сообщают СМИ

США усомнились в продлении СНВ-3 из-за российских гиперзвуковых ракет «Авангард», сообщают СМИ

 Российский ФК «Краснодар» обыграл португальский «Порту» и вышел в плей-офф ЛЧ УЕФА

Российский ФК «Краснодар» обыграл португальский «Порту» и вышел в плей-офф ЛЧ УЕФА
РКН заблокировал инстаграм организатора митингов «оппозиции» Светова за детское порно

РКН заблокировал инстаграм организатора митингов «оппозиции» Светова за детское порно

 Более полусотни лесных пожаров потушено за сутки в России

Более полусотни лесных пожаров потушено за сутки в России
Сын Порошенко не смог заговорить на украинском языке

Сын Порошенко не смог заговорить на украинском языке

 Представитель Зеленского объяснил позицию Киева по водной блокаде Крыма

Представитель Зеленского объяснил позицию Киева по водной блокаде Крыма

США усомнились в продлении СНВ-3 из-за российских гиперзвуковых ракет «Авангард», сообщают СМИ

США усомнились в продлении СНВ-3 из-за российских гиперзвуковых ракет «Авангард», сообщают СМИ

 Российский ФК «Краснодар» обыграл португальский «Порту» и вышел в плей-офф ЛЧ УЕФА

Российский ФК «Краснодар» обыграл португальский «Порту» и вышел в плей-офф ЛЧ УЕФА
2:00   14 Августа 2019
Россия

Мартынов считает, что незаконными митингами «оппозиция» проверяет власть на прочность

Мартынов считает, что незаконными митингами «оппозиция» проверяет власть на прочность

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в комментарии изданию «ПолитРоссия» заявил, что столичная мэрия поступила абсолютно правильно, когда отказала «оппозиции» в проведении митинга в субботу, 17 августа. По его словам, организаторам отказали, потому что уведомление о проведении мероприятия необходимо подавать за десять дней до нужной даты, а не за девять.

«Организаторы митинга в этой неудаче должны винить только себя, поскольку именно с их стороны было продемонстрировано пренебрежительное отношение к действующим законам», — добавил политолог.

Начинаются попытки прогнуть столичные власти по, на первый взгляд, несущественному поводу, продолжил Мартынов. Казалось бы, всего день опоздания, почему бы московской мэрии не отступить от правил и законов в этом конкретном случае, но такие маленькие нарушения в совокупности дают совершенно кумулятивный эффект.

«Я бы назвал это тестированием инструментария и механизмов по расшатыванию государственной системы на примере столичных властей», — резюмировал Алексей Мартынов. 

Согласованный митинг в субботу, 10 августа, организовали, чтобы поддержать бывших кандидатов на выборы в МГД, которых не допустили в связи с  фальсификацией подписных листов, «мертвыми душами» и «фабрикам» по подделке подписей. Ранее организовали две несанкционированных акции 27 июля и 3 августа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «ПолитРоссия»
Автор: Олег Королев
#москва #митинг #общество #мосгордума

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...