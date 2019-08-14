Мартынов считает, что незаконными митингами «оппозиция» проверяет власть на прочность

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в комментарии изданию «ПолитРоссия» заявил, что столичная мэрия поступила абсолютно правильно, когда отказала «оппозиции» в проведении митинга в субботу, 17 августа. По его словам, организаторам отказали, потому что уведомление о проведении мероприятия необходимо подавать за десять дней до нужной даты, а не за девять.

«Организаторы митинга в этой неудаче должны винить только себя, поскольку именно с их стороны было продемонстрировано пренебрежительное отношение к действующим законам», — добавил политолог.

Начинаются попытки прогнуть столичные власти по, на первый взгляд, несущественному поводу, продолжил Мартынов. Казалось бы, всего день опоздания, почему бы московской мэрии не отступить от правил и законов в этом конкретном случае, но такие маленькие нарушения в совокупности дают совершенно кумулятивный эффект.

«Я бы назвал это тестированием инструментария и механизмов по расшатыванию государственной системы на примере столичных властей», — резюмировал Алексей Мартынов.

Согласованный митинг в субботу, 10 августа, организовали, чтобы поддержать бывших кандидатов на выборы в МГД, которых не допустили в связи с фальсификацией подписных листов, «мертвыми душами» и «фабрикам» по подделке подписей. Ранее организовали две несанкционированных акции 27 июля и 3 августа.