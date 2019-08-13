Сенатор объяснил отказ мэрии Москвы в митинге 17 августа нежеланием возвращать 90-е

Сенатор Владимир Джабаров в комментарии информационно-аналитическому изданию «Слово и Дело» заявил, что московская мэрия поступила разумно, когда отказала оппозиционерам в проведении очередного митинга в субботу, 17 августа. По его словам, в Москве летом отдыхают туристы, люди смотрят достопримечательности, ходят в театры и музеи, а непрерывные, перманентные митинги, разве это хорошо для столицы.

«Превращать Москву 2019 года в Москву 1989-1990 годов, когда каждую неделю митинговал весь город, наверное, не стоит, — считает член Совфеда.

Согласованный митинг в субботу, 10 августа, организовали в поддержку экс-кандидатов на выборы в Московскую городскую думу, которых не допустили до регистрации ЦИК-ом в связи с поддельными подписями в листах. Ранее состоялись две несанкционированных акции 27 июля и 3 августа, участие в которых обернулось для некоторых граждан административными и уголовными арестами.