«Оппозиция» добивается разрешения Москвы на митинг и уличное шествие 24 августа

Мэрия Москвы получила заявку на митинг и шествие оппозиции 24 августа. Об этом во вторник сообщает Telegram-канал «ОколоКремля Повестка».

При этом отмечается, что заявку подали организатор митинг-концерта на проспекте Сахарова в Москве 10 августа Эльвира Вихарева, а также Татьяна Усманова и Александр Соловьев.

Ранее СМИ сообщили, что московская мэрия отказала представителям так называемой «оппозиции» в согласовании очередного митинга, намеченного на субботу 17 августа. Как отмечалось, причиной отказа стало то, что заявка на проведение мероприятия была подана не за десять дней до намеченной даты, а за девять.

Напомним: провалившие избирательную кампанию в Мосгордуму оппозиционные кандидаты – Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Иван Жданов и другие – не могут смириться с отказом Мосгоризбиркома зарегистрировать их на предстоящих выборах, и призывают своих сторонников каждые выходные устраивать протесты и массовые беспорядке в центре столицы. Причиной того, что «независимым кандидатом» было отказано в регистрации на выборах, стало большое число нарушений в ходе подписной кампании, а также то, что число поддельных подписей в их подписных листах существенно превысило установленный порог в 10%.