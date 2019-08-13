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Глава МГИК Горбунов подтвердил регистрацию Митрохина на выборы в Мосгордуму

Глава МГИК Горбунов подтвердил регистрацию Митрохина на выборы в Мосгордуму

 Сенатор объяснил отказ мэрии Москвы в митинге 17 августа нежеланием возвращать 90-е

Сенатор объяснил отказ мэрии Москвы в митинге 17 августа нежеланием возвращать 90-е
Сын Порошенко не смог заговорить на украинском языке

Сын Порошенко не смог заговорить на украинском языке

 Представитель Зеленского объяснил позицию Киева по водной блокаде Крыма

Представитель Зеленского объяснил позицию Киева по водной блокаде Крыма

Министр иностранных дел Сербии обсудил с послом РФ ситуацию в Косово и Метохии

Министр иностранных дел Сербии обсудил с послом РФ ситуацию в Косово и Метохии

 Более 300 поездов отменят в Испании 14 августа в связи с забастовкой

Более 300 поездов отменят в Испании 14 августа в связи с забастовкой
19:04   13 Августа 2019
Россия

«Оппозиция» добивается разрешения Москвы на митинг и уличное шествие 24 августа

«Оппозиция» добивается разрешения Москвы на митинг и уличное шествие 24 августа

Мэрия Москвы получила заявку на митинг и шествие оппозиции 24 августа. Об этом во вторник сообщает Telegram-канал «ОколоКремля Повестка».

При этом отмечается, что заявку подали организатор митинг-концерта на проспекте Сахарова в Москве 10 августа Эльвира Вихарева, а также Татьяна Усманова и Александр Соловьев.

Ранее СМИ сообщили, что московская мэрия отказала представителям так называемой «оппозиции» в согласовании очередного митинга, намеченного на субботу 17 августа. Как отмечалось, причиной отказа стало то, что заявка на проведение мероприятия была подана не за десять дней до намеченной даты, а за девять.

«Оппозиция» добивается разрешения Москвы на митинг и уличное шествие 24 августа

Напомним: провалившие избирательную кампанию в Мосгордуму оппозиционные кандидаты – Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Иван Жданов и другие – не могут смириться с отказом Мосгоризбиркома зарегистрировать их на предстоящих выборах, и призывают своих сторонников каждые выходные устраивать протесты и массовые беспорядке в центре столицы. Причиной того, что «независимым кандидатом» было отказано в регистрации на выборах, стало большое число нарушений в ходе подписной кампании, а также то, что число поддельных подписей в их подписных листах существенно превысило установленный порог в 10%.

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Автор: Александр Люблинский
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