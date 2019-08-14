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0:22   14 Августа 2019
Россия

Стариков упрекнул «оппозицию» в протестах для картинки в западных СМИ

Стариков упрекнул «оппозицию» в протестах для картинки в западных СМИ

Получившие отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму кандидаты продолжают пытаться оказать давление на закон и устраивают несогласованные митинги. Очередная акция так называемых оппозиционеров должна пройти 17 августа. Мэрия Москвы не пошла на поводу у сторонников скандально известного блогера Алексея Навального, отказав в согласовании митинга.

«Оппозиция» в очередной раз пытается испортить отдых жителей и гостей столицы в выходной день, учиняя провокации против сотрудников правоохранительных органов. Ранее агрессивно настроенные митингующие уже кидали в полицейских куски асфальта, бутылки, распыляли газ и всячески нарушали закон.

Российский писатель, лидер общественного движения «ПВО» Николай Стариков уверен, что те, кто пытается каждую неделю проводить несогласованные мероприятия, преследуют сразу несколько целей. В частности, они пытаются мобилизовать электорат «независимых» кандидатов, проводят своего рода тренировку тех, кто должен участвовать в несанкционированных акциях подобного рода и получать опыт определенного взаимодействия друг с другом. Кроме того, уверен публицист, это делается для создания «красивой картинки» и «мучеников».

«Им нужны инциденты, им нужны картинки для западных СМИ, им нужны «узники совести», им нужны задержанные, им нужны поломанные человеческие судьбы. Потому что именно из тех, кого когда-то задержала полиция, в будущем будут коваться кадры новых революционеров», – отметил Стариков в комментарии «ПолитЭксперту».

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Автор: Виктория Новак
#митинги #мосгордума #стариков

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