Межуев считает, что конфликты между митингующими и силовиками продолжатся после выборов

Директор Фонда «Новая площадь» Борис Межуев в комментарии ФБА «Экономика сегодня» заявил, что отказ столичной мэрии согласовать в Москве очередное «шествие» не говорит о том, что серия митингов на этом завершится. По его словам, шествие планировали на субботу, 17 августа, но мэрия мотивировала отказ тем, что нарушили сроки подачи заявления.

«В то же время, учитывая предыдущую митинговую активность, нет сомнений, что устроителей подобных мероприятий это не остановит, и они попытаются совершить очередной незаконный выход на улицы Москвы», — считает политолог.

Найдется огромное количество поводов, спровоцированных или не спровоцированных, чтобы опять обострить протест и столкнуть митингующих с силовиками на московских улицах, продолжил Борис Межуев, чтобы мобилизовать элитную часть либеральной общественности и коллективно выступить против «произвола силовых структур».

«Так что эта тенденция продолжится», — резюмировал Межуев политолог.

«Оппозиционные» экс-кандидаты в МГД, которые не попали на выборы в связи с большим числом недействительных подписей, предложили москвичам поучаствовать в незаконных акциях. Однако в субботу, 10 августа, на проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг-концерт, после которого все равно начались несанкционированные «мирные гуляния».