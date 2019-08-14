Экс-сотрудник штаба Навального считает, что организаторы митингов «подставили» активистов

Московская мэрия больше не хочет иметь дело с представителями так называемой «оппозиции», которые в ходе прошедшего 10 августа согласованного митинг-концерта продемонстрировали, что нацелены на совершение провокаций в ходе мирных акций.

Такое мнение в беседе с информационным агентством Nation News высказал Витали Серуканов – бывший сотрудник штаба Алексея Навального. По словам юриста, ответственность за то, что власти столицы утратили доверие «оппозиции» всецело лежит на бывшем главе штаба Навального – Леониде Волкове.

«Волков подставил всех организаторов, когда подослал своего провокатора Бориса Золотаревского, который призвал всех с мирного митинга идти к Администрации президента. Этим он подставил организаторов митинга», - заявил Серуканов журналистам, подчеркнув, что Волков своими действиями девальвировал прошедший перед этим митинг и фактически разрушил нормальные отношения между мэрией Москвы и оппозицией.

В ответ на провокации мэрия, по словам юриста, поступила разумно и ожидаемо отказала оппозиции в согласовании следующей акции, так как никто не может гарантировать, что какой-нибудь «очередной холуй Волкова» вновь не начнет призывать толпу идти к администрации города. То есть власти просто страхуются от подобных провокаций.

«Нельзя «садиться играть» с людьми, которые просто не выполняют своих обязательств и которые в любой момент могут кинуть», - заключил Серуканов.

Напомним: так называемые «независимые кандидаты» на протяжении последнего месяца пытаются оспорить не устраивающий их отказ в регистрации на предстоящих выборах в Мосгордуму, призывая своих сторонников выходить на незаконные акции протеста и согласованные митинги. Причиной для отказа Мосгоризбиркома регистрировать оппозиционных кандидатов на выборах стало большое число поддельных подписей, а также «мертвые души», обнаруженные при проверке подписных листов.