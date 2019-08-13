Депутат Федоров увидел за московскими митингами происки «пятой колонны»

Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что организаторы акции, которым мэрия Москвы отказала согласовывать шествие, поздно подали уведомление о проведении массового мероприятия. Об этом 13 августа сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам Федорова, организаторы планировал провести шествие 17 августа, а заявку подали за пять дней до начала, хотя по закону это нужно делать за 10 дней

«Почему для инициативной группы, которая называет себя оппозицией, а на самом деле является пятой колонной, должны действовать какие-то другие правила, а все остальные согласовывают свои мероприятия за десять дней?» — удивился Федоров.

По мнению парламентария, в акциях «оппозиции» участвуют провокаторы и хулиганы, которые хотят устроить массовые беспорядки и больше ничего. Он напомнил, что дебоширы, которые били стекла машин, пытались их поджечь, а также кидались дымовыми шашками в полицейских уже задержаны и понесут справедливое наказание.

«В этом плане правоохранительная система хорошо работает», — отметил депутат.

Однако он напомнил, что провокатор и хулиганов осталось еще много. Он подчеркнул, что россиянам, которые хотят выразить политические взгляды, не стоит участвовать в незаконным акциях, которые устраивают несостоявшиеся кандидаты в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за липовых подписей.

Ранее в центре Москвы прошли две несанкционированные акции — 27 июля и 3 августа. Поводом стало решение Мосгордумы, которая отказала так называемым независимым кандидатам в регистрации на выборы. При этом в МГИК объяснили, что кандидатам отказано по закону, ведь они предоставили большое количество бракованных подписных листов. Комиссия нашла автографы уже умерших избирателей и даже никогда не существовавших людей. Кроме того, полиция обнаружила целую фабрику по «рисовке» подписей в пользу юриста ФБК Любовь Соболь.