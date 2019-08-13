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 Сенатор объяснил отказ мэрии Москвы в митинге 17 августа нежеланием возвращать 90-е

Сенатор объяснил отказ мэрии Москвы в митинге 17 августа нежеланием возвращать 90-е
Сын Порошенко не смог заговорить на украинском языке

Сын Порошенко не смог заговорить на украинском языке

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Министр иностранных дел Сербии обсудил с послом РФ ситуацию в Косово и Метохии

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18:23   13 Августа 2019
Россия

Депутат Федоров увидел за московскими митингами происки «пятой колонны»

Депутат Федоров увидел за московскими митингами происки «пятой колонны»

Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что организаторы акции, которым мэрия Москвы отказала согласовывать шествие, поздно подали уведомление о проведении массового мероприятия. Об этом 13 августа сообщает Федеральное агентство новостей. 

По словам Федорова, организаторы планировал провести шествие 17 августа, а заявку подали за пять дней до начала, хотя по закону это нужно делать за 10 дней 

«Почему для инициативной группы, которая называет себя оппозицией, а на самом деле является пятой колонной, должны действовать какие-то другие правила, а все остальные согласовывают свои мероприятия за десять дней?» — удивился Федоров.

Депутат Федоров увидел за московскими митингами происки «пятой колонны»

По мнению парламентария, в акциях «оппозиции» участвуют провокаторы и хулиганы, которые хотят устроить массовые беспорядки и больше ничего. Он напомнил, что дебоширы, которые били стекла машин, пытались их поджечь, а также кидались дымовыми шашками в полицейских уже задержаны и понесут справедливое наказание. 

«В этом плане правоохранительная система хорошо работает», — отметил депутат. 

Однако он напомнил, что провокатор и хулиганов осталось еще много. Он подчеркнул, что россиянам, которые хотят выразить политические взгляды, не стоит участвовать в незаконным акциях, которые устраивают несостоявшиеся кандидаты в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за липовых подписей. 

Ранее в центре Москвы прошли две несанкционированные акции — 27 июля и 3 августа. Поводом стало решение Мосгордумы, которая отказала так называемым независимым кандидатам в регистрации на выборы. При этом в МГИК объяснили, что кандидатам отказано по закону, ведь они предоставили большое количество бракованных подписных листов. Комиссия нашла автографы уже умерших избирателей и даже никогда не существовавших людей. Кроме того, полиция обнаружила целую фабрику по «рисовке» подписей в пользу юриста ФБК Любовь Соболь.

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Автор: Олег Королев
#россия #политика #общество

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