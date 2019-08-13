Блогер Осташко призвал осадить митингующих, чтобы защитить полицию от «отморозков»

Главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко в комментарии ФАН заявил, что столичные власти не должны идти на поводу у нарушителей законов. По его словам, в стране необходимо приветствовать свободу выражения любой политической воли, в том числе путем проведения митингов и шествий, но только в установленных законом рамках.

В течение многих лет московская власть нормально и лояльно согласовывала для оппозиции вполне удобные места, как тот же проспект Сахарова, который нельзя назвать «отшибом» или каким-то далеким от центра местом, продолжил Руслан Осташко. Там вполне удобно обезопасить митингующих, также людям удобно сходиться на проспекте.

«Но проблема в том, что реальным выгодополучателям митинг нужен для того, чтобы создавать определенную информационную картинку», — считает эксперт.

Учитывая специфику России, могут прийти «отморозки», которые возьмут ножи и нападут на полицейских просто за то, что они, по их мнению, слишком сильно применили спецсредства по отношению к тем, кто нарушает закон, продолжил Руслан Осташко. Естественно, еженедельно молча согласовывать митинги не совсем корректно, резюмировал политический аналитик.

«Оппозиционные» экс-кандидаты в МГД, которые не попали на выборы в связи с большим числом недействительных подписей в листах, опять анонсируют незаконные акции. В субботу, 10 августа, состоялся согласованный митинг-концерт, после которого прошли несанкционированные «мирные гуляния».