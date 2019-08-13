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 Сенатор объяснил отказ мэрии Москвы в митинге 17 августа нежеланием возвращать 90-е

Сенатор объяснил отказ мэрии Москвы в митинге 17 августа нежеланием возвращать 90-е
Сын Порошенко не смог заговорить на украинском языке

Сын Порошенко не смог заговорить на украинском языке

 Представитель Зеленского объяснил позицию Киева по водной блокаде Крыма

Представитель Зеленского объяснил позицию Киева по водной блокаде Крыма

Министр иностранных дел Сербии обсудил с послом РФ ситуацию в Косово и Метохии

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18:03   13 Августа 2019
Россия

Блогер Осташко призвал осадить митингующих, чтобы защитить полицию от «отморозков»

Блогер Осташко призвал осадить митингующих, чтобы защитить полицию от «отморозков»

Главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко в комментарии ФАН заявил, что столичные власти не должны идти на поводу у нарушителей законов. По его словам, в стране необходимо приветствовать свободу выражения любой политической воли, в том числе путем проведения митингов и шествий, но только в установленных законом рамках.

В течение многих лет московская власть нормально и лояльно согласовывала для оппозиции вполне удобные места, как тот же проспект Сахарова, который нельзя назвать «отшибом» или каким-то далеким от центра местом, продолжил Руслан Осташко. Там вполне удобно обезопасить митингующих, также людям удобно сходиться на проспекте.

«Но проблема в том, что реальным выгодополучателям митинг нужен для того, чтобы создавать определенную информационную картинку»,  — считает эксперт.

Учитывая специфику России, могут прийти «отморозки», которые возьмут ножи и нападут на полицейских просто за то, что они, по их мнению, слишком сильно применили спецсредства по отношению к тем, кто нарушает закон, продолжил Руслан Осташко. Естественно, еженедельно молча согласовывать митинги не совсем корректно, резюмировал политический аналитик.

«Оппозиционные» экс-кандидаты в МГД, которые не попали на выборы в связи с большим числом недействительных подписей в листах, опять анонсируют незаконные акции. В субботу, 10 августа, состоялся согласованный митинг-концерт, после которого прошли несанкционированные «мирные гуляния».

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Автор: Олег Королев
#москва #митинг #общество #мосгордума

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