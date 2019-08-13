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 Сенатор объяснил отказ мэрии Москвы в митинге 17 августа нежеланием возвращать 90-е

Сенатор объяснил отказ мэрии Москвы в митинге 17 августа нежеланием возвращать 90-е
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 Более 300 поездов отменят в Испании 14 августа в связи с забастовкой

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18:43   13 Августа 2019
Россия

Генерал ФСБ поддержал отказ мэрии Москвы в шествиях «оппозиции» 17 августа

Генерал ФСБ поддержал отказ мэрии Москвы в шествиях «оппозиции» 17 августа

Столичная мэрия отказала так называемым «независимым кандидатам» в проведении очередной акции в Москве, которая была заявлена на 17 августа. Такое решение властей российской столицы вызвано тем, что представители либеральной оппозиции, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в качестве депутатов Мосгордумы из-за массовой подделки подписей, не намерены проводить свои мероприятия в рамках закона.

К примеру, согласованный митинг-концерт, который прошел в эту субботу, 10 августа, в итоге перерос в беспорядки, на которые рассчитывали организаторы акции, подогревавшие молодёжь, пришедшую на бесплатное выступление рэп-исполнителей, своими призывами.

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов рассказал «Слово и Дело», что разрешенная акция на локальном пространстве – это одно, а хождение по бульварам – совсем другое.

«Конечно, мы с вами понимаем, что в данной ситуации, особенно с учетом того, что всё это связано еще и с трафиком, связано с дорогами, это было абсолютно оправданно. Мэрия совершенно правильно сделала, ведь если организаторы не в состоянии обеспечить порядок на локальном пространстве, то, что говорить о пролонгированном движении»,  — заметил эксперт.

Напомним, митинги в Москве устраивают кандидаты, которым ранее избирком отказал в регистрации на выборах в МГД по причине обнаружения в их документах большого количества фальсифицированных подписей, а также подписей умерших людей. Недовольные вполне законным решением властей, несостоявшиеся кандидаты пытаются таким образом оказать давление на Мосизбирком.

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Автор: Ульяна Гербер
#москва #митинги #мосизбирком

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