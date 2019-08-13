Коротченко призвал «оппозицию» идти в суд, а не портить выходной москвичам

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии ФБА «Экономика сегодня» заявил, что решение столичной мэрии отказать митингующим в проведении шествия в субботу, 17 августа, говорит о нежелании идти на поводу у учинителей беспорядков. По его словам, если митингующие, несмотря на решение мэрии Москвы, снова проведут незаконный митинг, тогда они нарушат нормы закона, что пресекается соответствующим образом.

«Недовольные данным решением и недопущенные к выборам в Мосгордуму лица могут обжаловать его через суд и доказывать там свою правоту», — резюмировал Коротченко.

«Оппозиционные» экс-кандидаты в Московскую городскую думу, которые не попали на выборы в связи с большим числом недействительных подписей, призывали людей поучаствовать в незаконных акциях. В субботу, 10 августа, состоялся согласованный митинг-концерт, после которого прошли несанкционированные «мирные гуляния».