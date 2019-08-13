Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Крымский депутат сравнил незаконные акции в Москве с майданом

Крымский депутат сравнил незаконные акции в Москве с майданом

 Политолог считает, что организаторы московских митингов пытаются дискредитировать выборы

Политолог считает, что организаторы московских митингов пытаются дискредитировать выборы
Сын Порошенко не смог заговорить на украинском языке

Сын Порошенко не смог заговорить на украинском языке

 Представитель Зеленского объяснил позицию Киева по водной блокаде Крыма

Представитель Зеленского объяснил позицию Киева по водной блокаде Крыма

Министр иностранных дел Сербии обсудил с послом РФ ситуацию в Косово и Метохии

Министр иностранных дел Сербии обсудил с послом РФ ситуацию в Косово и Метохии

 Более 300 поездов отменят в Испании 14 августа в связи с забастовкой

Более 300 поездов отменят в Испании 14 августа в связи с забастовкой
Крымский депутат сравнил незаконные акции в Москве с майданом

Крымский депутат сравнил незаконные акции в Москве с майданом

 Политолог считает, что организаторы московских митингов пытаются дискредитировать выборы

Политолог считает, что организаторы московских митингов пытаются дискредитировать выборы
Сын Порошенко не смог заговорить на украинском языке

Сын Порошенко не смог заговорить на украинском языке

 Представитель Зеленского объяснил позицию Киева по водной блокаде Крыма

Представитель Зеленского объяснил позицию Киева по водной блокаде Крыма

Министр иностранных дел Сербии обсудил с послом РФ ситуацию в Косово и Метохии

Министр иностранных дел Сербии обсудил с послом РФ ситуацию в Косово и Метохии

 Более 300 поездов отменят в Испании 14 августа в связи с забастовкой

Более 300 поездов отменят в Испании 14 августа в связи с забастовкой
17:06   13 Августа 2019
Россия

Коротченко призвал «оппозицию» идти в суд, а не портить выходной москвичам

Коротченко призвал «оппозицию» идти в суд, а не портить выходной москвичам

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии ФБА «Экономика сегодня» заявил, что решение столичной мэрии отказать митингующим в проведении шествия в субботу, 17 августа, говорит о нежелании идти на поводу у учинителей беспорядков. По его словам, если митингующие, несмотря на решение мэрии Москвы, снова проведут незаконный митинг, тогда они нарушат нормы закона, что пресекается соответствующим образом.

«Недовольные данным решением и недопущенные к выборам в Мосгордуму лица могут обжаловать его через суд и доказывать там свою правоту», — резюмировал Коротченко.

«Оппозиционные» экс-кандидаты в Московскую городскую думу, которые не попали на выборы в связи с большим числом недействительных подписей, призывали людей поучаствовать в незаконных акциях. В субботу, 10 августа, состоялся согласованный митинг-концерт, после которого прошли несанкционированные «мирные гуляния».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Экономика сегодня»
Автор: Олег Королев
#москва #россия #митинг #мосгордума

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...