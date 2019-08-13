Политолог считает, что организаторы московских митингов пытаются дискредитировать выборы

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников заявил, что «оппозиция» устраивает провокации вместо того, чтобы вести конструктивный диалог с властями. Он также напомнил, что многие москвичи не поддерживают митинги. Об этом политолог 13 августа заявил «ПолитРоссии».

«Одно дело высказаться и пытаться установить конструктивный диалог между властью и гражданским обществом, другое – устраивать постоянные провокации, оказываться давления, образовывать проблемы для других жителей города, которые в эти акции не вовлечены», – возмутился эксперт.

По мнению политолога, «оппозиции» неинтересен поиск компромисса, их главная цель — раскачать ситуацию перед единым днем голосования 8 сентября. Эксперт уверен, что незарегистрированные кандидаты делают все возможное, чтобы дискредитировать выборный процесс и его результаты.

Ранее в центре Москвы прошли несогласованные акции протеста, организованные не допущенными до выборов в Мосгордуму кандидатами. Речь идет о юристе ФБК Любови Соболь, Илье Яшине, Дмитрии Гудкове и других «оппозиционерах». Попавшиеся на грубых подделках подписей кандидаты оскорбились законным отказом Мосгордумы и призвали россиян поддержать их на митинге. Полиция несколько раз предупреждала, что акция незаконна, и требовала митингующих разойтись, однако провокации продолжались. Стражам порядка пришлось задержать более 1000 дебоширов.