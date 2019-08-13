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Политолог считает, что организаторы московских митингов пытаются дискредитировать выборы
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17:26   13 Августа 2019
Россия

Политолог считает, что организаторы московских митингов пытаются дискредитировать выборы

Политолог считает, что организаторы московских митингов пытаются дискредитировать выборы

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников заявил, что «оппозиция» устраивает провокации вместо того, чтобы вести конструктивный диалог с властями. Он также напомнил, что многие москвичи не поддерживают митинги. Об этом политолог 13 августа заявил «ПолитРоссии». 

«Одно дело высказаться и пытаться установить конструктивный диалог между властью и гражданским обществом, другое – устраивать постоянные провокации, оказываться давления, образовывать проблемы для других жителей города, которые в эти акции не вовлечены», – возмутился эксперт. 

По мнению политолога, «оппозиции» неинтересен поиск компромисса, их главная цель — раскачать ситуацию перед единым днем голосования 8 сентября. Эксперт уверен, что незарегистрированные кандидаты делают все возможное, чтобы дискредитировать выборный процесс и его результаты. 

Ранее в центре Москвы прошли несогласованные акции протеста, организованные не допущенными до выборов в Мосгордуму кандидатами. Речь идет о юристе ФБК Любови Соболь, Илье Яшине, Дмитрии Гудкове и других «оппозиционерах». Попавшиеся на грубых подделках подписей кандидаты оскорбились законным отказом Мосгордумы и призвали россиян поддержать их на митинге. Полиция несколько раз предупреждала, что акция незаконна, и требовала митингующих разойтись, однако провокации продолжались. Стражам порядка пришлось задержать более 1000 дебоширов. 

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Автор: Олег Королев
#россия #политика #общество

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