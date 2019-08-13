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17:44   13 Августа 2019
Россия

Крымский депутат сравнил незаконные акции в Москве с майданом

Крымский депутат сравнил незаконные акции в Москве с майданом

Акции, которые оппозиция провела и собирается провести в Москве, нацелены на осуществление провокаций. Это относится и к тем мероприятиям, которые организаторы пытаются преподнести как «мирные».

Об этом во вторник в беседе с информагентством Nation News заявил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара, подчеркнув, что осознанным гражданам, которые не хотят обзавестись проблемами с законом, не следует присоединяться к участникам данных мероприятий.

«Мы видели это 10 августа, когда в целом мирная акция на проспекте Сахарова превратилась в незаконное шествие и столкновения с полицией. Вообще сама суть протестной активности заключается в том, чтобы выйти за рамки», - добавил депутат.

Также Ганжара напомнил о событиях во время киевского Майдана, и о том, что сейчас уже никто не ищет виновных, поэтому сами протестующие должны проявлять некоторую осознанность.

Крымский депутат сравнил незаконные акции в Москве с майданом

Кроме того, депутат выразил мнение, что организаторы массовых протестов в Москве не добьются поставленных целей, так как миллионы россиян не позволят навязать себе повестку нескольких тысяч человек.

«У нас, у крымчан, есть «прививка» от митингов. Мы знаем, что за этим стоит. Поэтому решение мэрии (Москвы), на мой взгляд, правильное. И те люди, которые придут на эту акцию, придут осознанно нарушать закон», - заключил Ганжара, имея в виду сообщения о том, что московские власти отказались согласовать представителям «оппозиции» очередное протестное шествие, намеченное на 17 августа.

Напомним: протестные мероприятия продолжаются в российской столице с 14 июля. Поводом для них стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать ряд так называемых «независимых кандидатов» – Любовь Соболь, Илью Яшина, Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова и других – как участников предстоящих выборов в Московскую городскую думу, из-за того, что в их подписных листах было обнаружено большое число поддельных подписей, подписей несуществующих людей, и даже «автографы мертвецов».

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Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #оппозиция #политика #митинг

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