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16:50   13 Августа 2019
Россия

Новейший фрегат «Адмирал Касатонов»​​​​​​​ испытают в сентябре

Новейший фрегат «Адмирал Касатонов»​​​​​​​ испытают в сентябре

Представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ по военно-морскому флоту Игорь Дыгало во вторник, 13 августа, сообщил, что государственные испытания первого серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал Касатонов» начнутся в сентябре 2019 года. Фрегат передали МО РФ в июле 2018 года​​​.

По словам капитана первого ранга, в течение недели новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» выйдет для отработки завершающего этапа заводских ходовых испытаний в назначенных полигонах Балтийского моря.

«В сентябре фрегат приступит к государственным испытаниям», — добавил Дыгало.

Фрегаты проекта 22350 оснастили корабельной артиллерийской установкой А-192 «Армат» калибра 130 миллиметров, пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр-НКЭ» и ЗРК «Полимент-Редут».

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Автор: Анатолий Кубарев
#минобороны #испытания #фрегат #адмирал касатонов

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