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16:54   13 Августа 2019
Весь мир

Министр иностранных дел Сербии обсудил с послом РФ ситуацию в Косово и Метохии

Министр иностранных дел Сербии обсудил с послом РФ ситуацию в Косово и Метохии

Первый вице премьер Сербии, глава МИД страны Ивица Дачич провел встречу с послом РФ в Белграде Александром Боцан-Харченко, обсудив с ним двустороннее взаимодействие наших стран, а также ситуацию в Косове и Метохии.

Об этом во вторник сообщает пресс-служба сербского внешнеполитического ведомства:

«На сегодняшней встрече были рассмотрены темы особого значения, такие как вопрос Косова и Метохии, сотрудничество в международных организациях и перспективы дальнейшего всестороннего сотрудничества» - добавили в министерстве.

При этом отмечается, что собеседники отметили удовлетворительную динамику сотрудничества России и Сербии на международных площадках и встреч высших должностных лиц.

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Автор: Александр Люблинский
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