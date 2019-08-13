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 Более 300 поездов отменят в Испании 14 августа в связи с забастовкой

Более 300 поездов отменят в Испании 14 августа в связи с забастовкой
16:31   13 Августа 2019
Весь мир

Более 300 поездов отменят в Испании 14 августа в связи с забастовкой

Более 300 поездов отменят в Испании 14 августа в связи с забастовкой

Представитель испанской сети железных дорог сообщил, что в среду, 14 августа, в связи с забастовкой сотрудников Renfe отменят 325 поездов. По его словам, отменят поезда дальнего следования, в том числе высокоскоростные, региональные и товарные. Забастовка пройдет с 12.00 до 16.00 и с 20.00 до 24.00 по местному времени. В остальное время поезда продолжат движение по расписанию.

Ситуация осложняется тем, что забастовка состоится накануне официального выходного дня, когда многие испанцы уезжают в другие регионы, а также совпадает с отпускным периодом. Следующие забастовки железнодорожников состоятся в субботу, 31 августа, и в воскресенье, 1 сентября.

Последний раз железнодорожники бастовали 31 июля, тогда отменили более 700 поездов. Министерство развития Испании установило нормы, согласно которым, в дни забастовки поезда пригородного сообщения должны обеспечивать минимум 75 процентов от движения по расписанию в часы пик и 50 процентов в остальное время, поезда на средние дистанции — 65 процентов, высокоскоростные поезда дальнего следования — на 78 процентов, а товарные поезда — 25 процентов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#испания #забастовка #поезд #общество

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