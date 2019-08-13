Сын Порошенко не смог заговорить на украинском языке

Журналисты подловили сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаила на неумении изъясняться на украинском языке, за который активно выступал его отец.

Согласно данным «Страна.ua», это произошло 12 августа. Напомним, что тогда экс-лидера допрашивали в Государственном бюро расследований по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой». У здания службы собрался «митинг», среди участников которого находились и дети Порошенко.

Представители СМИ посчитали, что глава партии «Европейская солидарность» эксплуатирует собственных детей, чтобы не платить массовке. Михаил опроверг заявление и произнес на чистом русском языке:

«Мы, честно говоря, не планировали с ним [Порошенко], это мы вместе втроем решили, что это просто было бы хорошим шагом».

Корреспонденты обратили внимание, что Михаил не отвечает на украинском языке, на что он поспешил оправдаться:

«Конечно, в идеале было бы разговаривать по-украински, но я говорю по-русски».

По его словам, в домашней обстановке нет «репрессий» насчет этого, однако отец просил его чаще говорить на родном языке. Украинский Михаилу «ближе к сердцу», но в его окружении почти все говорят на русском.

«Поэтому, — начал он, но тут же одернулся, — я могу, в принципе, говорить [на украинском]».

Сын экс-президента извинился, признался, что боится камер и ретировался.

15 мая, когда Порошенко еще занимал пост президента Украины, он подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно документу, практически во всех сферах жизни можно использовать только украинский язык: в государственных органах, учебных и медицинских заведениях, магазинах, точках общественного питания, армии и так далее. Стоит отметить, что есть исключения для всех языков стран Европейского союза, но не для русского.