Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу над Балтикой

Российские Су-27 не дали натовскому истребителю F-18 приблизиться к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу над Балтийским морем.

Об этом во вторник сообщает корреспондент агентства ТАСС, который находился в одном самолете с главой оборонного ведомства.

Как отмечается, два истребителя морской авиации Балтийского флота эскортировали самолет, на котором Сергей Шойгу направлялся в Москву из Калининграда.

Самолет НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ над нейтральными водами Балтийского моря, однако российские истребители не позволили ему этого сделать и оттеснили от лайнера.