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16:03   13 Августа 2019
Россия

Нилов рассказал, как и когда в России будут отменять пятидневную рабочую неделю

Нилов рассказал, как и когда в России будут отменять пятидневную рабочую неделю

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов от лица ЛДПР поддержал инициативу Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР)  о сокращении пятидневной рабочей недели до четырехдневной. Об этом депутат рассказал «Политике Сегодня».

Для оценки рисков четырехдневки Нилов предлагает обратиться в трехстороннюю комиссию. Как считает депутат, этот процесс должен протекать очень плавно, аккуратно, поступательно: не революционно, а эволюционно. Поскольку пока не понятно, как нововведение, в первую очередь, отразится на доходах россиян. Некоторые люди получают не фиксированную заработную плату, а сдельную.

«В этом случае они [люди со сдельной заработной платой] могут заработки потерять, что приведет к падению их доходов, то есть уровню жизни. Этот вопрос нужно прояснить», — считает депутат.

Второй момент — рост производительности труда. Если этот показатель будет стабилен и никак не изменится, то это может привести к росту цен на все товары и инфляции.

«Такого допустить нельзя. Либо это может привести к закрытию крупных предприятий», — уверен Нилов.

Количество отпускных дней никак не изменятся, полагает Нилов. Это связано с тем, что отпуск прописан в трудовом кодексе отдельно.

«Я не думаю, что речь идет о сокращении отпуска. Обсуждение трехсторонней комиссии даст импульс к рассмотрению четырехдневной рабочей недели. Когда-нибудь мы к этому придем, но это не вопрос сегодняшнего дня», — резюмировал собеседник агентства.

Ранее Дмитрий Медведев предложил сократить рабочую неделю на один день. С такой инициативой премьер-министр РФ выступил в рамках 108-й Международной конференции труда.

 

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #госдума #медведев #нилов #общество

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