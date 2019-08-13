Еврокомиссия ввела пошлины до 18 процентов на биодизель из Индонезии

Представитель Европейской комиссии во вторник, 13 августа, сообщил, что ЕК ввела пошлины в размере от восьми до 18 процентов на импорт субсидированного биодизеля из Индонезии. По его словам, пошлины помогут восстановить равные правила игры для европейских производителей аналогичной продукции.

Углубленное расследование Еврокомиссии показало, что индонезийские производители биодизеля получают гранты, налоговые льготы и доступ к сырью ниже рыночных цен, а это создает угрозу экономического ущерба для производителей Европейского союза. Расследование продолжится, поэтому окончательные меры введут к середине декабря 2019 года.

«Новые пошлины на импорт вводятся на временной основе», — добавили в ЕК.

Преобладающее сырье для производства биодизеля в Индонезии — пальмовое масло. Рынок биодизеля в Европейском союзе оценили в девять миллиардов евро ежегодно, а импорт из Индонезии достигает порядка 400 миллионов евро.