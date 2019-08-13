Эксперт перечислил минусы четырехдневной рабочей недели

Организатор Всероссийской недели охраны труда Олег Косырев раскритиковал предложение ФНПР о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Об этом 13 августа сообщает телеканал «360».

По мнению Косырева, инициатива о четырехдневной рабочей неделе нецелесообразна. Практика доказала, что самая оптимальная рабочая неделя - это пять дней, добавил он. Косырев подчеркнул, что в таких условиях человек успевает отдохнуть и достаточно заработать.

«Более длинные выходные, конечно, приведут к снижению заработной платы. В любом случае и производительность труда, и время, затраченное на работу, всегда адекватны полученной зарплате», — заявил он.

Эксперт также заметил, что длительный отдых не так уж и хорошо действует на человека. Для восстановления достаточно двух дней, а иначе период адаптации к работе тоже будет увеличен, заметил он.

При этом Косырев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю представителям «тяжелых» профессий, в которых людям приходится физически трудится в сложных условиях.

«Нужно смотреть в зависимости от фактических условий труда: есть ли у человека такая утомляемость, что ему действительно нужно три дня отдыха», — объяснил он.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила переход на четырехдневную рабочую неделю.