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16:12   13 Августа 2019
Россия

Эксперт перечислил минусы четырехдневной рабочей недели

Эксперт перечислил минусы четырехдневной рабочей недели

Организатор Всероссийской недели охраны труда Олег Косырев раскритиковал предложение ФНПР о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Об этом 13 августа сообщает телеканал «360»

По мнению Косырева, инициатива о четырехдневной рабочей неделе нецелесообразна. Практика доказала, что самая оптимальная рабочая неделя - это пять дней, добавил он. Косырев подчеркнул, что в таких условиях человек успевает отдохнуть и достаточно заработать. 

«Более длинные выходные, конечно, приведут к снижению заработной платы. В любом случае и производительность труда, и время, затраченное на работу, всегда адекватны полученной зарплате», — заявил он. 

Эксперт также заметил, что длительный отдых не так уж и хорошо действует на человека. Для восстановления достаточно двух дней, а иначе период адаптации к работе тоже будет увеличен, заметил он. 

Эксперт перечислил минусы четырехдневной рабочей недели

При этом Косырев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю представителям «тяжелых» профессий, в которых людям приходится физически трудится в сложных условиях. 

«Нужно смотреть в зависимости от фактических условий труда: есть ли у человека такая утомляемость, что ему действительно нужно три дня отдыха», — объяснил он. 

Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила переход на четырехдневную рабочую неделю.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #рабочаянеделя

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