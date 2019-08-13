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15:44   13 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Представитель Зеленского объяснил позицию Киева по водной блокаде Крыма

Представитель Зеленского объяснил позицию Киева по водной блокаде Крыма

Представитель украинского президента Владимира Зеленского Антон Кориневич уверен, что все претензии России на воду из Днепра для снабжения ей территории Крыма не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы. Таким образом он ответил на напоминание российских властей о праве жителей региона на днепровскую воду.

«На это Украина имеет полное право», — написал он в своем Facebook.

Также Кориневич заметил, что Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла канал, находящийся на украинской территории.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #крым #днепр

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