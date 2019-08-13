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16:04   13 Августа 2019
Россия

Салиховской жалко участников акций в Москве, ставших объектом манипуляций

Салиховской жалко участников акций в Москве, ставших объектом манипуляций

Глава Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей» Флера Салиховская рассказала в беседе с «Комсомольской правдой», что она обсуждает с друзьями и коллегами происходящие в Москве события.

Напомним, с июля «оппозиционные» экс-кандидаты в Мосгордуму, которых не допустили на выборы из-за большого количества фальсифицированных подписей, проводят в столице незаконные митинги. Один раз  — 10 августа  — состоялась согласованная акция-концерт, однако и она переросла в несанкционированное шествие.

«Лично я не знаю ни одного человека, который бы ходил на эти митинги и поддерживал их. Я считаю, что если какие-то «мадамы» вдруг стихийно объявляются и для достижения своих целей начинают будоражить народ, то это резко отрицательное явление», — отреагировала собеседница.

Одна из экс-претендентов в кандидаты и, соответственно, организатор акций Любовь Соболь была уличена в «фабриках» по рисовке подписей в ее поддержку. От административных арестов юриста так зазываемого ФБК спасает маленькая дочь, которую она избивает. Вместе с тем, Соболь получила ряд штрафов за организацию митингов и призывы к беспорядкам.

Салиховской жалко участников акций в Москве, ставших объектом манипуляций

«Мне даже жалко людей, которые выходят на митинги, они же становятся объектами манипуляции», — поделилась Салиховская.

Она отметила, что является «обыкновенным обывателем», который никуда не ходит. Но тут внезапно появляются «доброжелатели», которые начинают «дуть в уши» насчет денег других людей, указывая, что у тебя самого ничего нет.

«Не каждый сообразит послать такого «доброжелателя» далеко и надолго. Люди начинают прислушиваться, и обида растет. Тем более, что всякая жизнь не без трудностей проходит. Только вот митингами тут не поможешь, это очевидно», — заметила глава организации.

Салиховской жалко участников акций в Москве, ставших объектом манипуляций

По ее мнению, все социальные проблемы необходимо решать совершенно другим путем.

«Я со своей «колокольни» смотрю и как общественная организация, мы готовы к взаимодействию с людьми и властью, прежде всего в решении конкретных проблем… Думаю, надо всем вместе работать над трудностями, которые ставит жизнь, а не на митинги ходить», — заключила Салиховская.

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Автор: Анна Манц
#москва #оппозиция #митинг

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