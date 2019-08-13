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15:35   13 Августа 2019
Общество

Стерлигов предрек ужасную смерть от рака и диабета тем, кто не переедет жить за город

Стерлигов предрек ужасную смерть от рака и диабета тем, кто не переедет жить за город

Во время пресс-конференции в НИФИ (Научно-исследовательском федеральном институте) «Итоги антисанкционной политики (эмбарго) в отношение сельскохозяйственных и продовольственных товаров  за период 2014-2018 годы» российский предприниматель и создатель партнерства «Реестра непьющих мужиков» Герман Стерлигов посоветовал журналистам бросить свою работу, взять в руки лопату и уехать за город — создать крестьянское хозяйство.

«Мы производим свою продукцию. Мы едим прекрасный картофель, пьем молоко с необколотой скотины, в общем, балдеем, чего и вам желаем, [желаем] прекратить заниматься этой вашей журналистской деятельностью, пока вы молоды,  создавать свои крестьянские хозяйства», — передал Стерлигов.

Предприниматель немногословно отметил несколько изменений за время пятилетнего эмбарго. 

«Волга обмелела, пчелы все попередохли, скоро нам всем кирдык», — резюмировал Стерлигов, добавляя, что единственный выход — вырабатывать собственное электричество.

В конце своей речи Стерлигов предрек ужасную судьбу всем присутствующим на пресс-конференции. Предприниматель предсказал, что раком и диабетом заболеют все, кто не выедет за город.

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Автор: Анна Смирнова
#россия #общество #стерлигов

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