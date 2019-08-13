Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине

Представитель украинской службы безопасности во вторник, 13 августа, сообщил, что во Львове контрразведчики СБУ разоблачили местного жителя, который выполнял задание якобы российских спецслужб. Оперативники СБУ установили, что военного пенсионера якобы завербовали спецслужбами РФ в 2014 году.

Сотрудники украинской спецслужбы задокументировали, что собранные данные человек якобы передавал российскому дипломату из генконсульства РФ во Львове. Пенсионера заподозрили в государственной измене и возбудили уголовное дело. За деятельность несовместимую со статусом консульского должностного лица министерство иностранных дел Украины объявило российского дипломата «persona non grata». Он уже покинул территорию Украины.