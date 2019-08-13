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ЦИК не удовлетворил жалобу Гудкова

Представитель Зеленского объяснил позицию Киева по водной блокаде Крыма

Представитель Зеленского объяснил позицию Киева по водной блокаде Крыма

Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине

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15:40   13 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине

Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине

Представитель украинской службы безопасности во вторник, 13 августа, сообщил, что во Львове контрразведчики СБУ разоблачили местного жителя, который выполнял задание якобы российских спецслужб. Оперативники СБУ установили, что военного пенсионера якобы завербовали спецслужбами РФ в 2014 году.

Сотрудники украинской спецслужбы задокументировали, что собранные данные человек якобы передавал российскому дипломату из генконсульства РФ во Львове. Пенсионера заподозрили в государственной измене и возбудили уголовное дело. За деятельность несовместимую со статусом консульского должностного лица министерство иностранных дел Украины объявило российского дипломата «persona non grata». Он уже покинул территорию Украины.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #сбу #дипломат

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