Зеленский упростит получение украинского гражданства для россиян
Украинский президент Владимир Зеленский поручил правительству страны подготовить проект закона об упрощенном порядке предоставления украинского гражданства российским гражданам. Соответствующий указ появился на сайте главы Украины.
В документе сказано о тех, кто подвергся «преследованиям по политическим убеждениям». Указ также гласит о том, что упрощенный порядок будет также распространяться на иностранцев и лиц не имеющих гражданства, которые принимали участие в «обеспечении национальной безопасности и обороны Украины».
Теперь украинскому кабмину необходимо будет оптимизировать процесс рассмотрения заявлений граждан РФ и принятия по ним соответствующих решений.