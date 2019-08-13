Украинский президент Владимир Зеленский поручил правительству страны подготовить проект закона об упрощенном порядке предоставления украинского гражданства российским гражданам. Соответствующий указ появился на сайте главы Украины.

В документе сказано о тех, кто подвергся «преследованиям по политическим убеждениям». Указ также гласит о том, что упрощенный порядок будет также распространяться на иностранцев и лиц не имеющих гражданства, которые принимали участие в «обеспечении национальной безопасности и обороны Украины».

Теперь украинскому кабмину необходимо будет оптимизировать процесс рассмотрения заявлений граждан РФ и принятия по ним соответствующих решений.