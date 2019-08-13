Богданов и экс-президент Ботсваны обсудили африканскую повестку дня
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Богданов во вторник, 13 августа, встретился с бывшим ботсванским лидером Фестусом Могае, который прилетел в Москву с частным визитом. По информации МИД РФ, Богданов и Могае обсудили актуальные вопросы африканской повестки дня, сделали упор на дальнейшем развитии российско-ботсванского диалога.
Сотрудничество Москвы и Габороне основывается на прочных традициях дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, отметили замглавы МИД РФ и бывший президент Ботсваны. По их словам, также обсудили продвижение двусторонних связей в гуманитарной сфере, включая образование, туризм и культуру.
13 августа в #МИД России состоялась встреча спецпредставителя @KremlinRussia по Бл.Востоку и странам Африки, заммининдел России М.Л.Богданова с бывшим Президентом Республики #Ботсвана Ф.Могае, находящимся в Москве с частным визитом➡️https://t.co/WmyMgUuxyH #РоссияАфрика pic.twitter.com/DzRgqnkY5M— МИД России ???????? (@MID_RF) 13 августа 2019 г.