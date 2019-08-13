Богданов и экс-президент Ботсваны обсудили африканскую повестку дня

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Богданов во вторник, 13 августа, встретился с бывшим ботсванским лидером Фестусом Могае, который прилетел в Москву с частным визитом. По информации МИД РФ, Богданов и Могае обсудили актуальные вопросы африканской повестки дня, сделали упор на дальнейшем развитии российско-ботсванского диалога.

Сотрудничество Москвы и Габороне основывается на прочных традициях дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, отметили замглавы МИД РФ и бывший президент Ботсваны. По их словам, также обсудили продвижение двусторонних связей в гуманитарной сфере, включая образование, туризм и культуру.