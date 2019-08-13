Киев разработал план «Б» на случай, если РФ прекратит транзит газа

Киев разработал план «Б» на случай, если Россия сократит транзит газа в Европу. Об этом 13 августа заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в интервью «Би-би-си Украина».

«Было бы абсолютно безответственно не иметь плана «Б», — заявил он.

Он напомнил, что 1 января 2020 года истекает контракт с РФ. Новые переговоры возможны только после формирования нового украинского правительства, а также после назначения нового министра энергетики.

«После формирования нового правительства должна быть сформирована новая группа и руководитель этой группы, министр энергетики, который будет отвечать за переговоры о подписании или нового, или продолжение этого контракта», — заявил он.

Данилюк подчеркнул, что для государства приоритетным является вопрос энергетической безопасности.

На вопрос журналиста, сможет ли выжить Украина без российского газа, Данилюк ответил положительно, добавив, что речь идет не только о выживании, но и развитии страны. Он заявил, что Украине важно развивать газотранспортную систему и привлекать инвестиции.

Контракт на транзит газа из России, заключенный в 2009 году, истекает в конце этого года. Украина несколько раз заявляла, что не примет условия России о продлении соглашения в первозданном виде. Именно поэтому Киев рассматривает сценарий на случай прекращения транзита.