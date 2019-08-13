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 САА освободила сирийский город Сукейк от террористов

САА освободила сирийский город Сукейк от террористов
15:31   13 Августа 2019
Весь мир

САА освободила сирийский город Сукейк от террористов

САА освободила сирийский город Сукейк от террористов

Военнослужащие армии Сирии взяли под контроль город Сукейк, который ранее был захвачен боевиками группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*, сообщили Muraselon News 13 августа.

Отмечается, что населенный пункт находится на пути к Хан-Шейхуну, где располагается ключевой пост террористов в провинции Идлиб. Во время столкновений члены «Хайят Тахрира»* решили использовать смертника с бомбой в рядах правительственных войск.

Согласно данным местного источника, САА отразила контратаку боевиков. Террористическая группировка понесла не только большие материальные потери, но и тяжелые людские. Вертолеты Военно-воздушных сил республики и военнослужащие России скооперировались, чтобы нанести удары по опорным пунктам «Тахрира аш-Шам»* в районе населенных пунктов Тель-Раи и Тамана.

 * «Хайят Тахрир аш-Шам» — террористическая организация, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#сирия #саа #террористы #хайят тахрир аш-шам

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