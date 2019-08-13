САА освободила сирийский город Сукейк от террористов

Военнослужащие армии Сирии взяли под контроль город Сукейк, который ранее был захвачен боевиками группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*, сообщили Muraselon News 13 августа.

Отмечается, что населенный пункт находится на пути к Хан-Шейхуну, где располагается ключевой пост террористов в провинции Идлиб. Во время столкновений члены «Хайят Тахрира»* решили использовать смертника с бомбой в рядах правительственных войск.

Согласно данным местного источника, САА отразила контратаку боевиков. Террористическая группировка понесла не только большие материальные потери, но и тяжелые людские. Вертолеты Военно-воздушных сил республики и военнослужащие России скооперировались, чтобы нанести удары по опорным пунктам «Тахрира аш-Шам»* в районе населенных пунктов Тель-Раи и Тамана.

مصدر ميداني في ريف إدلب لمراسلون : الجيش السوري يصد هجوم معاكس للمجموعات الإرهابية على محور بلدة سكيك ، ويكبد النصرة خسائر بشرية ولوجستية . الطيران المروحي والحربي الروسي ينفذان ضربات جوية على معاقل النصرة في تل ترعي و التمانعة شرق خان شيخون #مراسلون — Yusha Yuseef (@MIG29_) August 13, 2019

* «Хайят Тахрир аш-Шам» — террористическая организация, запрещена на территории России.