Эксперт уверен, что «оппозиция» устроит массовые беспорядки 17 августа

Мэрия Москвы отказала так называемой «оппозиции» в согласовании очередного протестного мероприятия, которое представители либеральной общественности намеревались провести в столице 17 августа, заявив численность участников до 30 тысяч человек.

Поводом для очередного митинга в центре Москвы, муниципальные депутаты, подававшие заявку на его проведение, по прежнему остается недопуск так называемых «независимых депутатов» - Любови Соболь, Ильи Яшина, Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова и ряда других - к предстоящим выборам в Мосгордуму, из-за обнаруженного в сданных на проверку подписных листах большого количества поддельных подписей, а также данных умерших и похороненных людей.

По мнению президента АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Юрия Самонкина, московские власти приняли абсолютно правильное решение, отказав представителям «оппозиции» в разрешении на проведение митинга:

«Подобные акции нарушают интересы москвичей, поскольку в дни протестных акций невозможно пройти по центру Москвы, погулять и посмотреть достопримечательности. Кроме того, митинги либералов создают множество проблем для движения транспорта», - отметил политолог.

При этом он напомнил, что акции, организованные оппозицией в Москве с 14 июля, как согласованные, так и незаконные, проходили в радикальной обстановке и закончились массовыми беспорядками. Поэтому, как подчеркнул эксперт, нет ничего удивительного в том, что терпение властей лопнуло, а пойти на какой-то компромисс не позволяет радикальный настрой либералов.

«Я также надеюсь, что в эти выходные московские правоохранительные органы не допустят массовых беспорядков и будут пресекать действия провокаторов, если они будут», - Добавил Юрий Самонкин, слова которого приводит информационное агентство New Inform.

При этом издание отмечает, что мэрия Москвы имела сразу несколько причин отказать заявителям в согласовании митинга 17 августа. Первой причиной является тот факт, что муниципальные депутаты подали заявку на проведение «шествия» по московским бульварам не за десять дней, как это предписывает закон, а за девять. Второй причиной отказа стал тот факт, что прошлый санкционированный митинг оппозиции был превращен провокаторам в настоящий балаган, в результате полицейским пришлось задержать несколько десятков нарушителей порядка. Третья причина заключается в том, что представители оппозиции полностью дискредитировали себя в ходе несанкционированных митингов 27 июля и 3 августа, вновь продемонстрировав, что они не в состоянии провести мероприятие без столкновения с полицией и организации массовых беспорядков на улицах города.

Напомним: с 14 июля текущего года провалившие избирательную кампанию «независимые кандидаты» - Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Иван Жданов и другие кандидаты, уличенные Мосгоризбиркомом в подделке подписей и использовании данных мертвых людей в своих подписных листах – воспользовались ситуацией как поводом для организации протестов, которые открыто были поддержаны американским посольством в Москве и рядом политиков в США, а также германскими государственными СМИ. Как заявили по этому поводу в МИД РФ, подобное вмешательство извне во внутренние дела России является недопустимым.