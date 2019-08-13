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15:58   13 Августа 2019
Россия

Эксперт уверен, что «оппозиция» устроит массовые беспорядки 17 августа

Эксперт уверен, что «оппозиция» устроит массовые беспорядки 17 августа

Мэрия Москвы отказала так называемой «оппозиции» в согласовании очередного протестного мероприятия, которое представители либеральной общественности намеревались провести в столице 17 августа, заявив численность участников до 30 тысяч человек.

Поводом для очередного митинга в центре Москвы, муниципальные депутаты, подававшие заявку на его проведение, по прежнему остается недопуск так называемых «независимых депутатов» - Любови Соболь, Ильи Яшина, Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова и ряда других - к предстоящим выборам в Мосгордуму, из-за обнаруженного в сданных на проверку подписных листах большого количества поддельных подписей, а также данных умерших и похороненных людей.

Эксперт уверен, что «оппозиция» устроит массовые беспорядки 17 августа

По мнению президента АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Юрия Самонкина, московские власти приняли абсолютно правильное решение, отказав представителям «оппозиции» в разрешении на проведение митинга:

«Подобные акции нарушают интересы москвичей, поскольку в дни протестных акций невозможно пройти по центру Москвы, погулять и посмотреть достопримечательности. Кроме того, митинги либералов создают множество проблем для движения транспорта», - отметил политолог.

При этом он напомнил, что акции, организованные оппозицией в Москве с 14 июля, как согласованные, так и незаконные, проходили в радикальной обстановке и закончились массовыми беспорядками. Поэтому, как подчеркнул эксперт, нет ничего удивительного в том, что терпение властей лопнуло, а пойти на какой-то компромисс не позволяет  радикальный настрой либералов.

«Я также надеюсь, что в эти выходные московские правоохранительные органы не допустят массовых беспорядков и будут пресекать действия провокаторов, если они будут», - Добавил Юрий Самонкин, слова которого приводит информационное агентство New Inform.

Эксперт уверен, что «оппозиция» устроит массовые беспорядки 17 августа

При этом издание отмечает, что мэрия Москвы имела сразу несколько причин отказать заявителям в согласовании митинга 17 августа. Первой причиной является тот факт, что муниципальные депутаты подали заявку на проведение «шествия» по московским бульварам не за десять дней, как это предписывает закон, а за девять. Второй причиной отказа стал тот факт, что прошлый санкционированный митинг оппозиции был превращен провокаторам в настоящий балаган, в результате полицейским пришлось задержать несколько десятков нарушителей порядка. Третья причина заключается в том, что представители оппозиции полностью дискредитировали себя в ходе несанкционированных митингов 27 июля и 3 августа, вновь продемонстрировав, что они не в состоянии провести мероприятие без столкновения с полицией и организации массовых беспорядков на улицах города.

Эксперт уверен, что «оппозиция» устроит массовые беспорядки 17 августа

Напомним: с 14 июля текущего года провалившие избирательную кампанию «независимые кандидаты» - Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Иван Жданов и другие кандидаты, уличенные Мосгоризбиркомом в подделке подписей и использовании данных мертвых людей в своих подписных листах – воспользовались ситуацией как поводом для организации протестов, которые открыто были поддержаны американским посольством в Москве и рядом политиков в США, а также германскими государственными СМИ. Как заявили по этому поводу в МИД РФ, подобное вмешательство извне во внутренние дела России является недопустимым.

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Автор: Александр Люблинский
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