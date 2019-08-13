Сирийские ВВС ударили по террористам в Южном Идлибе

Сирийские военно-воздушные силы во вторник, 13 августа, ударили по позициям террористов на территории южного Идлиба, передает Muraselon News. По информации портала, боевая авиация САР поддержала с воздуха подразделения Сирийской арабской армии на земле. Военные готовятся к новому нападению в Идлибе.

Боевые вылеты ВВС Сирии совершали и ранее. Ровно месяц назад военно-воздушные силы САР поразили снарядами расположения боевиков террористической группировки «Джебхат Ан-Нусры» (запрещена в РФ) и выступающих на стороне бандгрупп в районе населенных пунктов Кафр-Саджна и Ар-Ракая.