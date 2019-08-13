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15:10   13 Августа 2019
Россия

Брод считает намерение «оппозиции» прогуляться по Москве 17 августа политическим пиаром

Брод считает намерение «оппозиции» прогуляться по Москве 17 августа политическим пиаром

Директор московского бюро по правам человека, член СПЧ при президенте России Александр Брод считает, что у представителей непарламентской оппозиции нет законных оснований выходить на несогласованные столичной мэрией шествие по центру Москвы 17 августа, так как Мосгоризбирком справедливо отказал в регистрации кандидатам, не сумевших собрать подписи для выдвижения в Мосгордуму.

«После убедительный разъяснений и действий ЦИК здравым людям, которые готовы действовать в правовом поле, становится понятно, что незарегистрированные кандидаты были не зарегистрированы из-за достаточно веских причин. У них не было необходимых комплектов документов, не было необходимого количества действительных подписей. Выходы на митинги, на прогулки - это не способ разрешения проблемы», — заявил правозащитник.

Брод считает намерение «оппозиции» прогуляться по Москве 17 августа политическим пиаром

Целью тех, кто в предстоящую субботу рискнет нарушить запрет и выйдет на несогласованную акцию в оживленный центр Москвы, собеседник агентства видит политический пиар. По мнению Брода, эффективное решение проблемы возможно только в рамках правовых механизмов.

«В законе ничего не сказано, что прогулки по бульварам помогают кандидату зарегистрироваться на выборах. Есть специальные правовые механизмы. Митинги и прогулки осуществляются для того, чтобы повысить свою узнаваемость среди протестного электората, отработать методы манипуляции, мобилизации толпы», — сказал Брод.

Резюмируя, правозащитник объяснил отказ мэрии в шествиях по бульварам 17 августа заботой о безопасности москвичей и гостей столицы, а призывы к беспорядкам оставил на совести организаторов, которых не волнует перспектива задержаний рядовых активистов.

«Идет продолжение давления, шантажа, выбор конфликтного пути развития. И это на совести организаторов, которые подставляют людей под действия правоохранительных органов», — заключил Брод.

Брод считает намерение «оппозиции» прогуляться по Москве 17 августа политическим пиаром

О нарушениях и «мертвых душах» в подписных листах ряда кандидатов ранее сообщил член Общественной палаты РФ Илья Ремесло. Как выяснил общественник, автографы умерших москвичей были у юриста ФБК Любовь Соболь, а ранее полиция обнаружила квартиру, в которой рисовали автографы в поддержку ее выдвижения. Вслед за Соболь на фальсификациях попались экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и глава муниципалитета Красносельский Илья Яшин, а также ряд других кандидатов. Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.

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Автор: Максим Сахаров
#спч #митинги #мосгордума #брод

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