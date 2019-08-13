Брод считает намерение «оппозиции» прогуляться по Москве 17 августа политическим пиаром

Директор московского бюро по правам человека, член СПЧ при президенте России Александр Брод считает, что у представителей непарламентской оппозиции нет законных оснований выходить на несогласованные столичной мэрией шествие по центру Москвы 17 августа, так как Мосгоризбирком справедливо отказал в регистрации кандидатам, не сумевших собрать подписи для выдвижения в Мосгордуму.

«После убедительный разъяснений и действий ЦИК здравым людям, которые готовы действовать в правовом поле, становится понятно, что незарегистрированные кандидаты были не зарегистрированы из-за достаточно веских причин. У них не было необходимых комплектов документов, не было необходимого количества действительных подписей. Выходы на митинги, на прогулки - это не способ разрешения проблемы», — заявил правозащитник.

Целью тех, кто в предстоящую субботу рискнет нарушить запрет и выйдет на несогласованную акцию в оживленный центр Москвы, собеседник агентства видит политический пиар. По мнению Брода, эффективное решение проблемы возможно только в рамках правовых механизмов.

«В законе ничего не сказано, что прогулки по бульварам помогают кандидату зарегистрироваться на выборах. Есть специальные правовые механизмы. Митинги и прогулки осуществляются для того, чтобы повысить свою узнаваемость среди протестного электората, отработать методы манипуляции, мобилизации толпы», — сказал Брод.

Резюмируя, правозащитник объяснил отказ мэрии в шествиях по бульварам 17 августа заботой о безопасности москвичей и гостей столицы, а призывы к беспорядкам оставил на совести организаторов, которых не волнует перспектива задержаний рядовых активистов.

«Идет продолжение давления, шантажа, выбор конфликтного пути развития. И это на совести организаторов, которые подставляют людей под действия правоохранительных органов», — заключил Брод.

О нарушениях и «мертвых душах» в подписных листах ряда кандидатов ранее сообщил член Общественной палаты РФ Илья Ремесло. Как выяснил общественник, автографы умерших москвичей были у юриста ФБК Любовь Соболь, а ранее полиция обнаружила квартиру, в которой рисовали автографы в поддержку ее выдвижения. Вслед за Соболь на фальсификациях попались экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и глава муниципалитета Красносельский Илья Яшин, а также ряд других кандидатов. Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.