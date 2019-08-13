Песков заявил, что работа по Конституционному комитету САР близка к завершению

Говорить об окончании работы по созданию Конституционного комитета Сирии еще рано, несмотря на ее скорое завершение. Об этом 13 августа заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

На вопрос журналиста, объявят ли на саммите Россия-Иран-Турция в Анкаре о завершении работы по созданию комиссии, Песков ответил, что пока не знает.

«Работа близка к завершению, мы фактически стоим в шаге от финализации работы по созданию Конституционного комитета. <…> Пока я вам точно не могу сказать, будет ли эта финализация синхронизирована со сроками проведения встречи в Анкаре», — добавил Песков.

Представитель Кремля также подтвердил, что такая встреча действительно готовится.

В ноябре 2017 года в Сочи прошел первый саммит России, Ирана и Турции. По результатам мероприятия лидеры стран заявили, что создание зон деэскалиации на территории САР не должно нарушать суверенитет страны. Кроме этого, главы государств призвали Дамаск и оппозицию принять участие в Конгрессе сирийского национального диалога. Президенты трех стран встречались для переговоров в апреле и сентябре 2018 года, а также в феврале этого года в Сочи.