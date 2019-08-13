Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу над Балтикой

Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу над Балтикой

 ЦИК не удовлетворил жалобу Гудкова

ЦИК не удовлетворил жалобу Гудкова

Представитель Зеленского объяснил позицию Киева по водной блокаде Крыма

Представитель Зеленского объяснил позицию Киева по водной блокаде Крыма

Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине

Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине
Еврокомиссия ввела пошлины до 18 процентов на биодизель из Индонезии

Еврокомиссия ввела пошлины до 18 процентов на биодизель из Индонезии

 САА освободила сирийский город Сукейк от террористов

САА освободила сирийский город Сукейк от террористов
Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу над Балтикой

Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу над Балтикой

 ЦИК не удовлетворил жалобу Гудкова

ЦИК не удовлетворил жалобу Гудкова

Представитель Зеленского объяснил позицию Киева по водной блокаде Крыма

Представитель Зеленского объяснил позицию Киева по водной блокаде Крыма

Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине

Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине
Еврокомиссия ввела пошлины до 18 процентов на биодизель из Индонезии

Еврокомиссия ввела пошлины до 18 процентов на биодизель из Индонезии

 САА освободила сирийский город Сукейк от террористов

САА освободила сирийский город Сукейк от террористов
14:57   13 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Узбекистан с 2020 года введет безвизовый режим еще с 20-ю странами

Узбекистан с 2020 года введет безвизовый режим еще с 20-ю странами

Узбекский лидер Шавкат Мирзиеев во вторник, 13 августа, сообщил, что Ташкент с 1 января 2020 года вводит безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан еще 20 стран — Мексики, государств Центральной Америки и Карибского бассейна. Сейчас Узбекистан установил безвизовый режим с 65 странами, в том числе, двусторонний — с Грузией и странами СНГ, включая РФ​​​.

Кроме того, с июля 2018 года Ташкент установил безвиз на срок не более пяти суток для граждан почти 100 государств, которые следуют транзитом через Узбекистан. 

«Установить с 1 января 2020 года безвизовый режим сроком на 30 дней со дня въезда на территорию республики для граждан стран согласно приложению», — поручил президент Узбекистана.

По информации государственного комитета по развитию туризма Узбекистана, упрощение визового режима и правил пребывания в республике, наряду с развитием инфраструктуры и продвижением туристского потенциала Ташкента за рубежом, позволило более чем в два раза увеличить поток туристов в 2018 году — до 5,3 миллиона человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#общество #весь мир #безвизовый режим #узбекистан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...