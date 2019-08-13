Узбекистан с 2020 года введет безвизовый режим еще с 20-ю странами

Узбекский лидер Шавкат Мирзиеев во вторник, 13 августа, сообщил, что Ташкент с 1 января 2020 года вводит безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан еще 20 стран — Мексики, государств Центральной Америки и Карибского бассейна. Сейчас Узбекистан установил безвизовый режим с 65 странами, в том числе, двусторонний — с Грузией и странами СНГ, включая РФ​​​.

Кроме того, с июля 2018 года Ташкент установил безвиз на срок не более пяти суток для граждан почти 100 государств, которые следуют транзитом через Узбекистан.

«Установить с 1 января 2020 года безвизовый режим сроком на 30 дней со дня въезда на территорию республики для граждан стран согласно приложению», — поручил президент Узбекистана.

По информации государственного комитета по развитию туризма Узбекистана, упрощение визового режима и правил пребывания в республике, наряду с развитием инфраструктуры и продвижением туристского потенциала Ташкента за рубежом, позволило более чем в два раза увеличить поток туристов в 2018 году — до 5,3 миллиона человек.