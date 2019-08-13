Эксперт заверил, что уровень радиации в Северодвинске был безопасным для жителей

Зафиксированное Росгидрометром кратковременное превышение уровня радиации в Северодвинске, которое случилось 8 августа на военном полигоне, никак не угрожало населению. Об этом 13 августа сообщает ТАСС со ссылкой на независимого эксперта в атомной области, главу Атоминфо Александра Уварова.

«Данные по превышению уровня радиации в Северодвинске, которые привел в своем сообщении Росгидромет, совершенно безопасны для населения», — заявил он.

Уваров привел в пример рентгеновское исследование зубов, при котором пациент получает даже большую дозу облучения. Он подчеркнул, что доза радиации в Северодвинске была в 1,5 раза ниже, чем та, которую человек получает по время перелета из Москвы в Санкт-Петербург.

По словам научного руководителя Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН Леонида Большова, населению Архангельской области ничто не угрожает.

Ранее Росгидромет зафиксировал кратковременное повышение уровня радиации на военном полигоне в Северодвинске, превышающее норму на отдельных станциях в 4-16 раз. Однако уже через 30 минут уровень радиации резко упал, а еще через пару часов показатели пришли в норму.

«8 августа в 12:30 радиационный фон варьировался от 0,21 до 0,44 микрозиверита в час, в 13:00 — от 0,13 до 0,29 микрозиверта в час, а по состоянию на 14:30 нормализировался и составлял от 0,13 до 0,16 микрозиверта в час», — сказано в сообщении ведомства.

Превышений радиационного фона в Архангельске 8 августа не фиксировалось, сообщил Росгидромет.