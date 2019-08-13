Турция ждет от США отступления в Сирии

Прошедшая неделя показала, что продвижение САА в районе северной Хамы и южного Идлиба имеют не локальное, а как минимум оперативно-тактическое значение. Правительственные войска смогли сломить сопротивление боевиков и теперь в этом районе Идлибского анклава радикалам грозит полный разгром.

Одновременно с этим турецкие власти усиливают нажим на своих американских «партнеров» и те вынуждены идти на уступки, чтобы тем самым не дать Анкаре повода перейти к плану «Б» - атаке вооруженными силами Турции курдских «союзников Вашингтона» восточнее реки Евфрат.

Наступление сирийской армии в северной Хаме и Идлибе

После того, как 2 августа боевики Идлиба и Хамы отвергли предложенные им условия прекращения огня, правительственные войска возобновили свои наступательные операции. Причем, теперь они приняли уже не локальный, а характер армейской военной операции с как минимум оперативно-тактическими целями.

Именно поэтому в дополнение к силам «Тигра» в район боев были переброшены части 4-ой и 11-ой танковых дивизий, которые каждая на своем направлении должны развить первоначальный успех.

Эти переброски, а также тот факт, что решение об их начале было предпринято уже после срыва перемирия 2 августа говорит о том, что планы сирийского командования за последние десять дней сильно изменились. И если изначально предполагалось проведение операции с ограниченными целями в районе северной Хамы, то теперь можно ожидать гораздо более масштабной операции с далекоидущими целями.

В целом концепт подобной операции был описан автором в статье от 7 мая (за исключением вспомогательного удара из района Сукейка). Вероятнее всего, задумка нынешней операции менее глобальна и она не имеет целью уничтожение Идлибского анклава как такового. А потому пока рассекающего удара на Маарет-ан-Нуману не будет. Но наступление по сходящимся направлениям вокруг Мурака просто напрашивается (особенно исходя из карты перегруппировки САА), а значит следует ожидать последовательное продвижение двух наступающих колонн САА с юго-запада и юго-востока и соединение их где-то в районее Хан-Шейхуна (или севернее города), а затем зачистку образовавшегося котла, если боевики не предпочтут покинуть его территорию ранее (что мало вероятно).

Для понимания как именно происходит наступление САА есть очень хороший репортаж о наступлении сирийской арабской армии (с первой линии), который сделали журналисты «Анна-Ньюс»:

Что интересно, турецкие «миротворцы» и официальная Анкара в районе северной Хамы и Идлиба никак не реагирует на происходящие события, как, собственно и американцы (что особенно показательно!).

И тех и других на сегодня похоже больше интересует не Идлиб, а то, что будет происходить в ближайшие месяцы на территории Сирийского Курдистана или Рожавы (в переводе с курдского «западные территории»), как завоеванную ими страну называют сами курды.

Борьба за Рожаву

Анкара еще несколько лет назад объявила, что не допустит никакой курдской государственности на территории Сирии и оставляет за собой право проводить любые действия, вплоть до военных, для достижения этой цели. И две операции турецкой армии «Щит Евфрата» (2016-17) и «Оливковая ветвь» (2018) говорят о том, что их слова не были пустой угрозой.

А потому, я бы очень серьезно отнесся к нынешним угрозам Анкары в отношении сирийского Курдистана, тем более, что к этой операции турецкая армия готовится уже не первый месяц.

Первоначально удар по Манбиджу планировался турками еще зимой 2018-19 годов, как продолжение операции «Оливковая ветвь» по зачистке западного берега реки Евфрат от курдских формирований.

Но позиция Вашингтона и обещание Трампа повлиять на курдов во время переговоров в ноябре-декабре прошлого года остановили Эрдогана. Между тем, уже в январе-феврале 2019-го стало понятно, что американцы своего слова не сдержат. Более того, именно в это время начался жесткий экономический кризис внутри Турции, инициаторами которого были ее американские «партнеры». А потому Турция в мае вновь заговорила о войне.

За прошедшие несколько месяцев ситуация по курдам так и не сдвинулась с мертвой точки и для турецкого руководства, которое своими заявлениями уже почти отрезало себе путь к отступлению, есть только одно приемлемое решение – додавить ее в свою пользу. А отсюда и жесткие заявления и … американское согласие в помощи создания вдоль турецкой границы 30 километров зоны безопасности, которую в Турции понимают, как вывод курдских военизированных отрядов за эту «красную» линию.

Причем, в Анкаре прекрасно понимают, что курды никогда добровольно не согласятся на подобные условия и скорее всего войны на восточном берегу Евфрата все равно не избежать, а потому, параллельно с созданием совместных с американцами патрулей, турецкие ВС готовятся к удару, который по словам главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу обязательно произойдет, если американцы вновь будут водить своих турецких «партнеров» за нос.

Ему вторит и министр обороны Турции Хулуси Акар, заявивший, что Анкара ожидает американские шаги «именно в этом направлении». Причем, для выполнения этих планов определены четкие временные параметры, несоблюдение которых заставит Турцию перейти к «запасному плану», который, судя по тому, что о нем говорит именно министр обороны, подразумевает проведение военной операции.

И именно для ее «обеспечения» Анкара сегодня развязывает себе руки в Идлибе, позволяя сирийской армии бороться против всех боевиков, в том числе и протурецкие оппозиционные отряды.

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