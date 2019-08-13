Взрывы террористов-смертников снизили безопасность в преддверии выборов в Тунисе

Боевики совершили два теракта в Тунисе — в начале пикового туристического сезона и в разгар кампании по президентским выборам, которые состоятся в сентябре. Атаки развернулись в быстрой последовательности. Пострадали десятки человек, погибли двое.

Первый террорист-смертник обстрелял полицейский патруль в центре столицы Туниса и убил офицера, а спустя десять минут второй подорвался на стоянке полицейского участка Эль-Горджани. Пострадали четверо полицейских. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяли ответственность за случившееся, но не предоставили никаких доказательств в поддержку утверждения.

Министр обороны Туниса Абделькарим Зебиди заявил, что «нынешние политические конфликты отвечают за 90 процентов проблем страны, в том числе за недостаточную безопасность».