Взрывы террористов-смертников снизили безопасность в преддверии выборов в Тунисе

Боевики совершили два теракта в Тунисе — в начале пикового туристического сезона и в разгар кампании по президентским выборам, которые состоятся в сентябре. Атаки развернулись в быстрой последовательности. Пострадали десятки человек, погибли двое.

Первый террорист-смертник обстрелял полицейский патруль в центре столицы Туниса и убил офицера, а спустя десять минут второй подорвался на стоянке полицейского участка Эль-Горджани. Пострадали четверо полицейских. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяли ответственность за случившееся, но не предоставили никаких доказательств в поддержку утверждения.

Министр обороны Туниса Абделькарим Зебиди заявил, что «нынешние политические конфликты отвечают за 90 процентов проблем страны, в том числе за недостаточную безопасность».

Suicide Bombings in #Tunisia Prompt Security Clampdown as Elections Near Tunisian’s anti-#Terrorism law, approved in July 2015, was a reaction to the panic following the major attacks that year. Human rights o... URL: https://t.co/BklJ4I0EYh | TAGS: #ISIS #Fanack.com pic.twitter.com/AObabimKst