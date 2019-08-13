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14:31   13 Августа 2019
Россия

Песков заявил, что в Москве предпринимались попытки устроить массовые беспорядки

Песков заявил, что в Москве предпринимались попытки устроить массовые беспорядки

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Москве имели место быть не только согласованные и незаконные акции, но и попытки организовать беспорядки. Он напомнил, что заранее согласованный и проведенный в установленном порядке митинг не равняется попытке организации и вовлечения людей в общественные беспорядки.

«Мы же видели кадры, которые, по крайней мере, подпадают под, например, то же слово «насилие». По крайней мере насилие в отношении представителей органов правопорядка имело место», — добавил пресс-секретарь.

Песков заявил, что в Москве предпринимались попытки устроить массовые беспорядки

Песков уточнил, что несогласованный митинг можно квалифицировать как массовые беспорядки, только если это таковым становится. Проводимые расследования как раз должны подтвердить или опровергнуть факты неподчинения представителям органам власти, сопротивления или применения насилия.

«В данном случае правоохранительные органы выполняют свои обязанности, естественно, делают все, что необходимо для пресечения подобных нелегитимных попыток, а также для организации и обеспечения безопасности в ходе легитимных согласованных акций», — заключил представитель Кремля.

Песков заявил, что в Москве предпринимались попытки устроить массовые беспорядки

«Оппозиционные» экс-кандидаты в Мосгордуму провели три незаконных митинга в центре Москвы. Они не попали на выборы из-за большого числа недействительных подписей, однако не стали оспаривать это в суде и решили нарушать закон, призывая к этому же других людей.

Так, несогласованная акция 27 июля вылилась в массовые беспорядки, по факту которых было возбуждено уголовное дело. Было совершено несколько нападений на сотрудников правоохранительных органов, неоднократно распылялся слезоточивый газ, применялись взрывпакеты, некоторые и вовсе принесли с собой оружие. В общей сложности, в тот день было задержано свыше тысячи провокаторов и составлено более 200 административных протоколов о нарушении законодательства.

Песков заявил, что в Москве предпринимались попытки устроить массовые беспорядки

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Автор: Анна Манц
#москва #песков #оппозиция #митинг #беспорядки

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