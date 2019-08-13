Сибирскую язву впервые за 20 лет обнаружили у лошади в Белоруссии

Пресс-секретарь министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Ольга Котишевская во вторник, 13 августа, сообщила, что ведомство зафиксировало на территории Столинского района Брестской области случай заболевания лошади сибирской язвой. По ее словам, в последний раз заболевание у животных фиксировали в республике в 1999 году, передает РИА Новости.

«Установили случай заболевания лошади сибирской язвой», — сказала Котишевская.

Пресс-секретарь ведомства уточнила, что лошадь принадлежала жителю деревни Хотомель. Труп павшего животного сожгли. Сейчас проводят мероприятия по ликвидации заболевания — дезинфицируют очаг заразной болезни, вакцинируют восприимчивое поголовье, наблюдают за клиническим состоянием животных.