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14:08   13 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Сибирскую язву впервые за 20 лет обнаружили у лошади в Белоруссии

Сибирскую язву впервые за 20 лет обнаружили у лошади в Белоруссии

Пресс-секретарь министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Ольга Котишевская во вторник, 13 августа, сообщила, что ведомство зафиксировало на территории Столинского района Брестской области случай заболевания лошади сибирской язвой. По ее словам, в последний раз заболевание у животных фиксировали в республике в 1999 году, передает РИА Новости.

«Установили случай заболевания лошади сибирской язвой», — сказала Котишевская.

Пресс-секретарь ведомства уточнила, что лошадь принадлежала жителю деревни Хотомель. Труп павшего животного сожгли. Сейчас проводят мероприятия по ликвидации заболевания — дезинфицируют очаг заразной болезни, вакцинируют восприимчивое поголовье, наблюдают за клиническим состоянием животных.

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Автор: Анатолий Кубарев
#белоруссия #общество #сибирская язва #лошадь

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