Сибирскую язву впервые за 20 лет обнаружили у лошади в Белоруссии
Пресс-секретарь министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Ольга Котишевская во вторник, 13 августа, сообщила, что ведомство зафиксировало на территории Столинского района Брестской области случай заболевания лошади сибирской язвой. По ее словам, в последний раз заболевание у животных фиксировали в республике в 1999 году, передает РИА Новости.
«Установили случай заболевания лошади сибирской язвой», — сказала Котишевская.
Пресс-секретарь ведомства уточнила, что лошадь принадлежала жителю деревни Хотомель. Труп павшего животного сожгли. Сейчас проводят мероприятия по ликвидации заболевания — дезинфицируют очаг заразной болезни, вакцинируют восприимчивое поголовье, наблюдают за клиническим состоянием животных.
В Беларуси осталось убрать менее 17% площадей зерновых https://t.co/3ZyGpfmGmR— Минсельхозпрод (@mshp_by) 13 августа 2019 г.