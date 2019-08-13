Военнослужащие ЧФ в рамках спецучений проходят психологическую полосу препятствий  

Военнослужащие отдельной береговой бригады Черноморского флота во вторник на крымском полигоне «Ангарский» в рамках специальных учений по морально-психологическому обеспечению проходят психологическую полосу препятствий.

Об этом Министерство обороны РФ сообщает на своем официальном сайте, отмечая, что военнослужащими на полигоне был развернут полевой Центр морально-психологического обеспечения, включающий в себя пункты информационно-пропагандистской, военно-социальной и культурно-досуговой работы, полевую сцену, концертный зал, а также полевой православный храм и мечеть.

Как отмечается, на психологической полосе препятствий созданы условия, максимально приближенные к обстановке реальных боевых действия, включая стрельбу взрывы и крики. В результате, личный состав, проходя психологическую полосу препятствий и проводя практические занятия, закрепляет навыки моральной и психологической устойчивости, приобретенные ранее.

Участие в учениях принимают 500 военнослужащих-черноморцев.

Напомним: в июне 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил в Севастополе на первой выездной военной коллегии, заявив, что, если когда-нибудь кто-нибудь примет решение напасть на полуостров Крым, у него не будет даже минимального шанса добиться успеха.

На полуострове, по словам Шойгу, уже создана и продолжает укрепляться уникальная межвидовая военная группировка, новейшие высокотехнологичные системы вооружений которой не оставляют потенциальному противнику «ни единого шанса» отвоевать исконно русские земли.

Также министр напомнил, что Крым для России всегда имел огромное стратегическое значение, а яркие победы Черноморского флота, которые вошли в мировую историю, навсегда останутся предметом гордости для всей страны.

Крым, который на протяжении двух с половиной веков не раз играл судьбоносную роль в российской истории, и сейчас играет важнейшую роль в обеспечении безопасности страны, подчеркнул Сергей Шойгу.