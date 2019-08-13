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14:00   13 Августа 2019
Россия

ЦИК не допустил подделавшего 1379 подписей Геннадия Гудкова к выборам в Мосгордуму

ЦИК не допустил подделавшего 1379 подписей Геннадия Гудкова к выборам в Мосгордуму

Рабочая группа рекомендовала Центризбиркому РФ не удовлетворять жалобу самовыдвиженца Геннадия Гудкова на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Ранее семейство Гудковых уличили в рейдерстве, откатах и давлении на бизнес. Геннадий Гудков в российской столице гораздо более известен, чем его сын Дмитрий. Источник из администрации Московской области рассказал ФАН, что именно к нему идут за разрешением на любые работы в сфере жилищно-коммунальных услуг в Подмосковье. Кроме того, Гудков нередко прибегает к силовым методам решения вопросов. 

«Он считается этаким «решалой». Хочешь получить подряд на работы по ЖКХ, тебе обязательно нужно разрешение Геннадия Гудкова. Откат — примерно 40% в зависимости от суммы контракта», — рассказал источник агентства.

Сын Геннадия при этом нередко попадает в скандалы. Так, этим летом его уличили в подделке подписей за выдвижение на выборах в Мосгордуму. Штаб по фальсификации документов был обнаружен в начале июля этого года. На место были вызваны стражи порядка. Вскоре Гудкова-младшего не допустили до участия в выборах из-за большого числа фальсификаций в подписных листах.

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Автор: Алла Ларионова
#жалоба #цик рф #гудков

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