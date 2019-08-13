Цеков считает, что разрешение на митинг не исключит провокации «оппозиции»

Члена Совета Федерации Сергей Цеков поддержал решение московских властей не согласовывать «оппозиции» очередной митинг 17 августа в беседе с iReactor.

Напомним, что «оппозиционные» экс-кандидаты в Мосгордуму, которые не попали на выборы из-за большого числа недействительных подписей, сперва терроризировали Москву незаконными акциями. Кстати, одна из них вылилась в массовые беспорядки, по факту чего было возбуждено уголовное дело. 10 августа они провели согласованный митинг-концерт, после которого прошли несанкционированные «мирные гуляния».

Так что решение столичной мэрии вполне логично и объяснимо. Прежде всего оно продиктовано безопасностью жителей и гостей Москвы, а так же самих митингующих.

Сенатор уверен, что такие действия «оппозиции» призваны расшатать ситуацию в России. Поддержка независимых кандидатов в МГД — просто прикрытие. Он призвал организаторов решать возникшие проблемы цивилизованным путем, в частности через суд.