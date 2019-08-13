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14:01   13 Августа 2019
Россия

Цеков считает, что разрешение на митинг не исключит провокации «оппозиции»

Цеков считает, что разрешение на митинг не исключит провокации «оппозиции»

Члена Совета Федерации Сергей Цеков поддержал решение московских властей не согласовывать «оппозиции» очередной митинг 17 августа в беседе с iReactor

Напомним, что «оппозиционные» экс-кандидаты в Мосгордуму, которые не попали на выборы из-за большого числа недействительных подписей, сперва терроризировали Москву незаконными акциями. Кстати, одна из них вылилась в массовые беспорядки, по факту чего было возбуждено уголовное дело. 10 августа они провели согласованный митинг-концерт, после которого прошли несанкционированные «мирные гуляния».

Так что решение столичной мэрии вполне логично и объяснимо. Прежде всего оно продиктовано безопасностью жителей и гостей Москвы, а так же самих митингующих.

Цеков считает, что разрешение на митинг не исключит провокации «оппозиции»

Сенатор уверен, что такие действия «оппозиции» призваны расшатать ситуацию в России. Поддержка независимых кандидатов в МГД — просто прикрытие. Он призвал организаторов решать возникшие проблемы цивилизованным путем, в частности через суд.

«Им давали возможность проводить митинги, а они проводили мероприятия за рамками тех улиц, которые предоставлялись для этого. Место проведения было, но все выходило за рамки с провокациями. Я думаю, что должен наступить такой этап, чтобы разрешения на митинги не выдавались. Я это решение поддерживаю», — добавил собеседник.

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Автор: Анна Манц
#москва #оппозиция #митинг #цеков

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