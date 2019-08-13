Песков оправдал жестокие действия правоохранителей во время беспорядков

Песков оправдал жесткие действия правоохранителей для пресечения беспорядков
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что применение несоразмерной силы полицией недопустимо, однако Кремль оправдывает жесткие действия правоохранителей для пресечения беспорядков. Об этом стало известно 13 августа.
«Мы считаем <…> абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти и считаем абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков», — прокомментировал Песков.
По словам Пескова, если появится какие-то судебные иски, их необходимо расследовать должным образом, а затем они должны рассматриваться в суде. Он также призвал четко различать согласованные акции и массовые беспорядки.
«Это совершенно разные явления. Вы знаете, что имело место и то, и другое. Я имею ввиду и согласованную акцию, и попытки организации общественных беспорядков», — подчеркнул он.
Песков заявил, что полиция выполняет свои обязанности и делает все возможное, чтобы пресечь подобные несогласованные попытки, а также обеспечить безопасность во время согласованных акций. Он отметил, что если несанкционированная акция превращается в массовые беспорядки, ее можно квалифицировать как «организованные беспорядки».
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Кремль фиксирует случаи как проявления агрессии со стороны полиции, так и неповиновения ей. По всем зафиксированным инцидентам ведется проверка. Он также заявил, что администрация президента не вправе выносить вердикт, ведь это может сделать только суд.